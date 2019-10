Juul schort verkoop van gearomatiseerde e-sigaretten op in VS, behalve menthol

17 oktober 2019

Bron: afp

De grootste fabrikant van elektronische sigaretten in de Verenigde Staten, Juul Labs, schort de verkoop van gearomatiseerde navullingen in de VS op, zo heeft het bedrijf meegedeeld. De regering van Donald Trump werkt aan een nationaal verbod.