Justitieminister Sessions overweegt speciale aanklager op Clinton Foundation te zetten AJ

14u10

Bron: The Washington Post, Reuters 0 AFP De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions. De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions bekijkt of er een speciale gezant nodig is om een onderzoek te openen naar 'enkele Republikeinse bezorgdheden'. Het gaat onder meer om vermeende overtredingen bij de Clinton Foundation, de liefdadigheidsstichting van Bill Clinton.

Uit een brief van het departement Justitie aan de Republikeinse voorzitter van het zogenoemde Judiciary Committee van het Huis van Afgevaardigden, die de Washington Post en New York Times konden inkijken, blijkt dat Sessions zijn aanklagers heeft gevraagd om een beslissing te nemen over de nood aan bijkomend onderzoek.

In de brief aan Robert Goodlatte stelt de rechterhand van Sessions, Stephen Boyd, dat Sessions "prominente federale aanklagers heeft bevolen de zaken in uw brieven te evalueren". In juli en september had Goodlatte Sessions gevraagd om een tweede speciale gezant aan te stellen om onderzoek te voeren naar enkele zaken tijdens en in de nasleep van de presidentsverkiezingen.

Uranium

De lijst met bezorgdheden van Goodlatte is lang, maar gaat onder meer over het FBI-onderzoek naar de mails die Hillary Clinton via een privéserver verstuurde toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. Ook wil Goodlatte dat de Clinton Foundation onder de loep wordt genomen, en dat er een onderzoek komt naar de omstandigheden van de verkoop van een Canadees uraniumbedrijf aan Rusland.

Vorige maand lanceerden de Republikeinen al een onderzoek naar de deal, die onder president Barack Obama plaatsvond. Volgens enkele Republikeinen keurde het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat destijds door Hillary Clinton werd geleid, de deal goed nadat de Clinton Foundation een donatie van 145 miljoen dollar ontving.



AFP De uraniummijn die in 2015 werd verkocht.

Politieke druk

De Democraten beschuldigen de Republikeinen ervan om met de onderzoeken naar Clinton de aandacht te willen afleiden van het onderzoek van speciaal gezant Robert Mueller naar de vermeende banden tussen de presidentiële campagne van Donald Trump en Rusland. De Democratische politicus Elijah Cummings stelde eerder dat vijf congressionele commissies de deal hebben onderzocht en "geen enkel bewijs" hebben gevonden dat Clinton op een of andere manier druk heeft uitgeoefend om de deal rond te krijgen.

President Trump heeft het ministerie van Justitie al herhaaldelijk bekritiseerd omdat het tot nog tot weigerde om bovenstaande kwesties te onderzoeken. Dat Sessions nu toch bereid lijkt om dergelijk onderzoek te voeren, zal volgens de Washington Post door velen worden gezien alsof hij buigt onder politieke druk om zijn eigen hachje te redden.

"Bananenrepubliek"

Toen Trump tijdens zijn campagne stelde dat hij zijn justitieminister zou opdragen "een speciale onderzoeker" in te stellen voor Clinton, reageerde voormalig minister van Justitie Michael Mukasey dat dit iets is voor "bananenrepublieken". Mukasey, die minister was onder president George W. Bush, is nochtans een overtuigde aanhanger van Trump en een uitgesproken criticus van Clinton. "Politieke opponenten opsluiten voor misdrijven in een politieke setting, zelfs wanneer het zou gaan om criminele overtredingen, en dat kunnen ze best zijn, is iets dat wij hier niet doen", klonk het.



Tijdens campagnebijeenkomsten scandeerden Trump-aanhangers geregeld 'Sluit haar op!', verwijzend naar 'crooked Hillary', zoals Trump zijn Democratische tegenstander noemde.

REUTERS Hillary Clinton.

Open kaart

Vandaag verschijnt Sessions overigens voor het Judiciary Committee van het Huis van Afgevaardigden. Democraten in die commissie willen volgens Amerikaanse media weten of hij eerder open kaart speelde over contacten tussen leden van het voormalige campagneteam van Donald Trump en vermeende vertegenwoordigers van de Russische regering.

Sessions gaf in de aanloop naar de presidentsverkiezing leiding aan adviseurs van Donald Trump. Twee van die medewerkers, Carter Page en George Papadopoulos, kwamen later in opspraak vanwege hun banden met Rusland. Uit rechtbankdocumenten bleek bijvoorbeeld dat Papadopoulos vorig jaar tijdens een bijeenkomst met Trump en Sessions zou hebben gesproken over zijn Russische connecties.

De minister ontkende eerder dat hij kennis had van contacten tussen campagnemedewerkers en Moskou. De Democraten in de commissie willen daarom tekst en uitleg over die "tegenstrijdigheden". "We informeren u daar op voorhand over omdat we van u een reactie verwachten", lieten ze Sessions eerder schriftelijk weten.