Justitie zoekt derde verdachte voor dodelijke steekpartij in Chemnitz

AW

04 september 2018

15u50

Bron: ANP

0

Justitie in het Duitse Chemnitz is op zoek naar een derde verdachte van een steekpartij vorige maand waardoor een 35-jarige Duitse man om het leven kwam. Het incident leidde tot een rumoerige periode in de stad met een reeks demonstraties en rellen.