Justitie VS eist tot 9 jaar cel tegen oud-adviseur Trump RL

11 februari 2020

00u53

De Amerikaanse justitie heeft 7 tot 9 jaar cel geëist tegen Roger Stone, voormalig (campagne)adviseur en rechterhand van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldt nieuwsdienst Reuters.

In november werd de 67-jarige Stone door een jury schuldig bevonden aan het voorliegen van het Huis van Afgevaardigden, belemmering van de rechtsgang en het beïnvloeden van getuigen, maar de strafeis werd toen nog niet bekendgemaakt.

De strafbare feiten hebben betrekking op het contact dat de voormalig adviseur had met Wikileaks tijdens de presidentscampagne van Donald Trump. Wikileaks publiceerde in 2016 talloze gehackte emails van het campagneteam van Hillary Clinton, Trumps Democratische tegenstreefster.

De Russische geheime dienst zou verantwoordelijk zijn geweest voor de diefstal van de mails. De publicatie van de emails was koren op de molen van Trumps campagne, en zou mogelijk de uitkomst van de verkiezingen hebben beïnvloed.

Stone heeft het contact met Wikileaks en andere aantijgingen altijd ontkend en de rechtszaak herhaaldelijk ‘politiek gemotiveerd’ genoemd.

Op 20 februari krijgt Stone van de rechtbank te horen welke straf hem wacht.

Documentaire

Adviseur Stone. die zichzelf regelmatig een “agent provocateur” noemde, en het hoofd van voormalig president Richard Nixon op zijn rug heeft laten tatoeëren, werd enkele jaren geleden bekend bij het grote publiek dankzij een documentaire over zijn omstreden carrière als politiek adviseur. ‘Get me Roger Stone’ ging in 2017 in premiere op Netflix.