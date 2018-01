Justitie in Iran wil sociale media volledig verbieden na onlusten ADN

Bron: Belga 1 AP De Iraanse Justitie wil na de onlusten in het land de sociale media volledig verbieden. Het gaat vooral om de beide in Iran nog niet vergrendelde mobiele apps, Telegram en Instagram.

"Deze media verspreiden niet alleen inhoud tegen de binnenlandse veiligheid, maar ook tegen de islamitische waarden van het land", zei viceprocureur-generaal Abdul-Samad Khorramabadi vandaag. Die apps kunnen niet gecontroleerd worden en moeten daarom volledig geblokkeerd worden", zei de clericus in een interview met de nieuwssite Mizan-Online. De regering is wel een andere mening toegedaan, maar heeft in deze zaak echter niet het laatste woord.

Bitsige discussie

Bij de jongste protesten werden de sociale media als communicatiemiddel van de demonstranten gebruikt. Sindsdien is in het land een bitsige discussie losgebrand over het thema tussen hervormers en hardliners. De hardliners willen het internet totaal controleren en eisen een lokaal netwerk. De regering van Hassan Rohani, vooral zijn ministerie van Communicatie, is daar faliekant tegen.

Volgens Khorramabadi zijn daarom ook de regering en het bevoegde ministerie verantwoordelijk indien het opnieuw tot protesten komt. Het ministerie van Communicatie wijst alle kritiek van de hand. Als webdiensten zoals Telegram of Instagram data van Iraniërs opslaan en ze dan, zoals de hardliners beweren, doorspelen aan westerse inlichtingendiensten, dan moet ook Google in het land verboden worden.

Voor de Perzen spelen de discussies geen echt grote rol. Sinds jaren gebruiken miljoen van hen verboden websites en sociale media als Facebook of Twitter via VPN-apps (virtual private network). Nieuwe wetten in dit verband worden niet ernstig genomen, omdat ook het politieke bestuur die met de voeten treedt.

Iraanse president vordert vrijlating alle studenten

Bij de onlusten zouden in totaal meer dan 3.700 demonstranten zijn gearresteerd. Over het juiste aantal studenten zijn er geen duidelijke cijfers, maar er is sprake van meer dan 100. De Iraanse president Hassan Rohani vordert de vrijlating van alle opgepakte studenten, maakte minister van Wetenschappen Mansour Gholami vandaag na een zitting van het kabinet bekend. "Na overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en de chef van de geheime dienst eist de president de vrijlating van alle studenten binnen de 24 tot 48 uur", zei de minister.

