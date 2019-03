Justitie in Catalonië in actie tegen premier: symbolen van separatisten verwijderen of mogelijk uit ambt gezet worden ADN

27 maart 2019

13u20

Bron: ANP 0 Het Openbaar Ministerie in Catalonië gaat de separatistische premier van de regio, Quim Torra, vervolgen wegens zijn weigering om symbolen van de separatisten van openbare gebouwen te verwijderen. Dat had de Spaanse kiesraad in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in april geëist, omdat er niet gestemd mag worden in panden die vol hangen met symbolen van een bepaalde partij. Torra kan uit zijn ambt worden gezet, als hij schuldig wordt bevonden.

Torra is de opvolger van de in 2017 uitgeweken separatistische premier Carles Puigdemont. Hij nam de benen na de organisatie van een illegaal en chaotisch verlopen referendum over onafhankelijkheid in oktober dat jaar. Een aantal Catalaanse bewindslieden is toen gearresteerd. Ze staan in Madrid terecht op verdenking van gesjoemel met overheidsgeld en rebellie.

De separatisten drukken steun aan die beklaagden uit met gele linten. Die linten hangen in allerlei afmetingen in Catalaanse overheidsgebouwen. Ook de vlag van de separatisten, een Catalaanse oranjegeel gestreepte vlag met een blauwe driehoek en ster aan de linkerkant, hangt aan en in overheidsgebouwen.

Meer over Quim Torra