Justin Trudeau voedt zijn dochter én zoontjes op als feministen. Dit is waarom we dat best allemaal doen IB

01u30 0 AFP De Canadese premier Justin Trudeau. De Canadese premier Justin Trudeau gaat er prat op dat hij zijn kinderen, dochter Ella-Grace en zoontjes Xavier en Hadrien alle drie opvoedt als feministen. Zelf is hij net als zijn vrouw ook een feminist: hij strijdt voor een wereld waarin mannen en vrouwen niet alleen gelijk zijn, maar ook met hetzelfde respect en dezelfde erkenning behandeld worden. Naar aanleiding van de Dag van de Meisjes, schreef Trudeau een essay voor Marie Claire waarin hij de vraag beantwoordt waarom hij zijn kinderen als feminist opvoedt.

"Ik werk elke dag in de politiek waar ik probeer om de wereld een beetje beter te maken: voor mijn kinderen en voor die van u. Ik ben trots op het werk dat mijn team doet om van Canada een meer open en inclusieve samenleving te maken - een rechtvaardiger samenleving waar meer gendergelijkheid gegarandeerd is. Maar het belangrijkste werk dat ik doe, doe ik niet als politiek leider, maar als ouder", begint Trudeau zijn essay. "Elke dag heb ik thuis de verbazingwekkende en nederig makende kans om samen met mijn vrouw Sophie onze kinderen empathie, compassie, liefde voor zichzelf en rechtvaardigheidsgevoel bij te brengen."

REUTERS Justin Trudeau met zijn vrouw Sophie Gregoire en zijn dochter Ella-Grace en zoontje Xavier.

Feminist

Vervolgens gaat Trudeau in op de liefde voor zijn dochter Ella-Grace, op wie hij als vader enorm trots is. Het gaat hem aan het hart dat zij later waarschijnlijk in situaties terecht komt waar zij niet op waarde geschat wordt, enkel en alleen omdat zij een vrouw is. Toen hij dat besefte, besloot hij haar als feminist op te voeden. "Sophie en ik kunnen niet bij elk moeilijk moment in haar leven er voor haar zijn, om haar te beschermen wanneer iemand haar klein doet voelen, om voor haar op te komen wanneer iemand niet naar haar luistert. (Ouders zullen dit begrijpen.) Het beste wat we dus voor haar kunnen doen is om haar te leren dat ze goed genoeg is, precies zoals ze is. Dat ze een enorme macht en intrinsieke waarde heeft, die niemand ooit van haar weg kan nemen. Dat ze een sterke stem heeft die ze kan gebruiken en vertrouwen. Dat betekent dat we haar als feminist moeten opvoeden. Punt."

REUTERS Trudeau met zijn vrouw en dochter op de Chinese muur.

"Gendergelijkheid is niet alleen een issue voor vrouwen en meisjes"

Maar dat betekent ook, besefte Trudeau met behulp van zijn vrouw al snel, dat hij zijn zoons eveneens als feministen moet opvoeden. Want wat heb je aan al die mooie idealen als ruwweg de helft van de wereld dezelfde waarden niet deelt? "Gendergelijkheid is niet alleen een issue voor vrouwen en meisjes", realiseerde Trudeau zich dan ook al snel. "We hebben er allemaal voordeel van wanneer meisjes en vrouwen dezelfde kansen hebben als jongens en mannen: en het is aan ons om dat te bewerkstelligen. Onze zonen hebben de kans en de verantwoordelijkheid om onze cultuur van seksisme te veranderen en ik wil dat Xavier en Hadrien dat heel goed begrijpen. Maar ik wil ook dat ze opgroeien tot empathische jonge mensen en volwassenen, sterke bondgenoten die met openheid, liefde en een sterk rechtvaardigheidsgevoel door het leven gaan. Ik wil dat mijn zonen ontsnappen aan de druk van een mannelijkheidsnorm die erg schadelijk is voor mannen en de mensen om hen heen. Ik wil dat ze comfortabel zijn met zichzelf and dat ze als feministen opstaan voor het juiste en dat ze zichzelf recht in de ogen kunnen kijken."

REUTERS

"Feminisme is niet enkel het geloof dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Het is het gegeven dat als we allemaal gelijk zijn, dat we dan ook allemaal vrijer zijn: het is het zoeken naar jezelf in de ander want dat is hoe we een wereld bouwen waar iedereen met hetzelfde respect en met dezelfde erkenning wordt behandeld. Het is de overtuiging dat als alle mensen dezelfde rechten en vrijheden hebben, wanneer mijn rechten die van jou zijn en jouw rechten die van mij. Het is enkel wanneer jouw rechten volledig gegarandeerd zijn, dat die van mij dat ook zijn."

Toekomst

Die wereld bestaat nog niet. Maar die kan wel gebouwd worden door empathische mensen die een sterke zin voor rechtvaardigheid hebben. Mensen die opstaan voor de rechten van anderen en die hun eigen unieke manieren zoeken om meer inclusieve gemeenschappen te bouwen. Dat is de wereld waar we in willen leven. Dat is de wereld waar we onze kinderen in willen laten leven. Onze kinderen als feminist opvoeden is het erkennen dat IEDEREEN een rol heeft in het bouwen van die wereld. Onze kinderen als feminist opvoeden is het centraal stellen van hun toekomst, want zij hebben de verantwoordelijkheid en de macht om die toekomst het beste vorm te geven."

Photo News Justin Trudeau duwt de kinderwagen met zijn jongste zoontje Hadrien tijdens het Pride festival in Vancouver vorig jaar.