Justin Bieber vindt nieuwe liefde in de kerk 07u13

Bron: ANP/BuzzE 0 Photo News Justin Bieber en Paola Paulin op weg naar de kerk op 4 oktober. De 23-jarige zanger zou volgens Us Weekly aan het daten zijn met de 26-jarige actrice Paola Paulin. Bieber zou haar hebben ontmoet in de kerk waar hij tegenwoordig vaak komt.

"Ze zijn smoorverliefd", aldus een ingewijde over de status van het nieuwe stel.



Bieber zou de actrice op 27 september hebben ontmoet toen ze samen in de mis zaten en zou haar meteen hebben uitgevraagd. Bieber koos een wel hele vrome plaats uit voor hun eerste date. Hij stond erop met haar, jawel, naar de kerk te gaan.



Afgelopen woensdag was het dan zover. Paparazzi konden Bieber en Paulin spotten op weg naar de kerk waar ze elkaar enkele dagen daarvoor hadden leren kennen. Een ooggetuige bericht: "Ze zagen er heel schattig uit samen. Justin wilde Paola voorstellen aan de pastoor met wie hij de laatste tijd veel optrekt."



Ze vervolgden hun kerkbezoek met een romantisch dinertje in Hollywood.



Justin Bieber had van 2011 tot 2014 een knipperlichtrelatie met zangeres Selena Gomez en datete daarna met onder andere Kourtney Kardashian, Sofia Richie en Hailey Baldwin.

Photo News Paola Paulin

