Jury wijst koppel 325 miljoen toe na kanker door asbest in talkpoeder CK

31 mei 2019

22u50

Bron: AD.nl 2 De multinational Johnson & Johnson moet 325 miljoen dollar (omgerekend zo'n 291 miljoen euro) betalen aan een Amerikaans koppel. De vrouw claimt dat ze kanker heeft gekregen door babypoeder van het bedrijf. Een jury in New York heeft het bedrag bepaald.

Johnson & Johnson, het moederbedrijf van onder meer Janssen Pharmaceutica, heeft meer dan 14.000 claims aan de broek van mensen die menen dat ze asbestgerelateerde kanker hebben gekregen door producten van het bedrijf. De pharmagigant ontkent dat er ooit asbest in het babypoeder heeft gezeten en stelt dat de talk in het product nooit kanker kan veroorzaken. Een woordvoerder zegt dan ook in beroep te zullen gaan tegen de recente uitspraak met betrekking tot de schadevergoeding.

Waarheid

De advocaat van het koppel ziet dat anders. Hij meent dat de uitspraak van de jury duidelijk is en aangeeft dat er wel degelijk asbest in het babypoeder zat. “De interne documenten van het bedrijf laten een schokkende waarheid zien. Er is sprake van het bedekken van de waarheid gedurende tientallen jaren”, aldus raadsman Jerome Block.

In 2018 wees een jury in het Amerikaanse St. Louis al een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard dollar (zo’n 4,4 miljard euro) toe aan 22 vrouwen en hun families. Die beschuldigden de fabrikant van verzorgingsproducten ervan dat asbest in talkpoeder van het bedrijf heeft bijgedragen aan eierstokkanker bij de vrouwen.