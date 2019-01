Jury proces Nemmouche vandaag samengesteld: “Ze kennen nog geen kwart van een tiende van het dossier” Wouter Hertogs IB HR

07 januari 2019

04u51

Bron: eigen berichtgeving, Belga 3 Voor het Brusselse assisenhof is vandaag begonnen aan de samenstelling van de jury die zal moeten oordelen over het lot van Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, de twee verdachten van de aanslag op het Joods Museum, op 24 mei 2014. De twee beschuldigden zijn aanwezig, maar of hoofdverdachte Mehdi Nemmouche ook zijn medewerking zal verlenen aan het proces, is nog niet duidelijk. Zijn advocaten lieten dat bij het begin van de zitting in het midden. “Als de jury de pers heeft gelezen, kent ze nog geen kwart van een tiende van het dossier”, klonk het.

“Mehdi Nemmouche moest hier vandaag aanwezig zijn en is er dus ook”, zei meester Henri Laquay, advocaat van Mehdi Nemmouche, die niet verduidelijkte of zijn cliënt ook enige verklaringen zou afleggen tijdens het proces. De advocaat hoopte wel dat de jury een weerspiegeling zou zijn van de maatschappij.

“De magistraten en advocaten zullen aan de jury duidelijk moeten uitleggen dat het proces pas nu begint”, zei meester Laquay nog. “Ze moeten abstractie maken van alles wat ze tot nu toe gehoord of gelezen hebben in de pers, want ze kennen nog geen kwart van een tiende van het dossier. Bovendien is er in de pers heel wat verdraaid, ook al is dat niet altijd de fout van de pers.”

(Lees verder onder de video)

200 burgers opgeroepen

De samenstelling van de jury voor het proces rond de aanslag op het Joods museum begon met enige vertraging. Het is dan ook geen sinecure om ze samen te stellen. Maar liefst 200 gewone burgers zijn opgeroepen en uit hen zullen 12 juryleden en 12 reserve-juryleden uitgeloot worden. Die procedure zal waarschijnlijk de hele dag in beslag nemen. Het proces zelf zal dan op donderdag 10 januari van start gaan, met de voorlezing van de akte van beschuldiging door het federaal parket. Vrijdag zal de rest van de 185 tellende akte voorgelezen worden. Pas volgende week dinsdag begint het proces echt, met de ondervraging van de beschuldigden Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer. Het proces zal minstens tot eind februari duren. De voorzitster geeft tegenover de kandidaat-juryleden toe dat het proces ‘een beetje lang’ zal duren.

De aanslag op het Joods Museum eiste vier levens. Het stel Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

Geen verklaringen

Een week na de aanslag werd met Nemmouche in Marseille een eerste verdachte opgepakt. Hij was onder meer in het bezit van wapens die sterk leken op degene die gebruikt waren bij de aanslag, munitie en een vlag van terreurgroep IS.

Nemmouche heeft tot op heden nog geen enkele verklaring afgelegd tegenover de Belgische speurders. Volgens zijn advocaten is de man wel betrokken bij de aanslag, maar was hij niet de schutter.

In de loop van het onderzoek werden nog twee andere verdachten onder aanhoudingsbevel geplaatst, Nacer Bendrer en Mounir Atallah. Zij werden na verloop van tijd vrijgelaten onder voorwaarden, al zit Bendrer intussen opnieuw in Frankrijk in de cel voor andere feiten.

Vierde verdachte nog steeds niet geïdentificeerd

Midden januari 2015 werd ook een opsporingsbericht voor een vierde mogelijke verdachte verspreid, een man die enkele dagen na de aanslag gefilmd is in het gezelschap van Nemmouche. Die man is nog steeds niet geïdentificeerd.

Het federaal parket had gevraagd om enkel Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer door te verwijzen naar het assisenhof en de derde verdachte, Mounir Atallah, buiten vervolging te stellen. De raadkamer besliste in januari om alle drie de verdachten door te verwijzen, maar in april besloot de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling uiteindelijk toch om enkel Nemmouche en Bendrer door te verwijzen.

Verdachten vastgehouden in Brusselse gevangenis tijdens proces

Nemmouche zit sinds enige tijd in de gevangenis van Leuze-en-Hainaut terwijl Bendrer in Frankrijk in de gevangenis zit voor andere feiten, maar beide mannen worden naar een gevangenis in het Brusselse overgebracht voor de duur van het proces. Dat proces zal onder strenge veiligheidsmaatregelen plaatsvinden. Zowel de parking als de straten rond het justitiepaleis zullen afgesloten worden en de toegang tot het paleis en het proces wordt streng gecontroleerd.