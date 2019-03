Jury oordeelt: Amerikaan kreeg kanker door Roundup

19 maart 2019

De onkruidverdelger Roundup heeft kanker veroorzaakt bij een man uit de staat Californië. Dat heeft de jury in de federale rechtbank in San Francisco vandaag geoordeeld. Daarmee is de eerste fase van het nieuwe proces tegen het Amerikaanse biotechbedrijf Monsanto afgerond. In de tweede fase zal de jury zich uitspreken over de verantwoordelijkheid van de producent van Roundup.