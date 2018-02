Jury in proces 'El Chapo' zal anoniem over lot drugsbaron kunnen beslissen, uit bescherming tegen wraakacties ADN

06 februari 2018

17u07

Bron: ANP 0 De jury in het aanstaande proces tegen Joaquín 'El Chapo' Guzmán kan anoniem over het lot van de Mexicaanse drugsbaron beslissen. Rechter Brian Cogan heeft het verzoek daartoe van het Openbaar Ministerie ingewilligd, liet Justitie in de VS vandaag weten.

De twaalf juryleden, die nog niet zijn aangewezen, worden door die maatregel beschermd tegen mogelijke wraakacties van handlangers van Guzmán. Hun namen en adressen worden niet bekendgemaakt aan pers, aanklagers of betrokken advocaten. Ze krijgen tijdens de behandeling van de zaak tevens politiebewaking.

Cogan motiveerde zijn besluit door onder meer te wijzen op de gewelddadigheid van Guzmán. Als baas van het Sinaloa-kartel liet hij door huurlingen honderden mensen vermoorden, mishandelen of ontvoeren. Hij zit in New York in eenzame opsluiting om contacten met de buitenwereld te verhinderen.

Getrouwen hebben gezworen Guzmán te helpen. Als bewijs dient een videoboodschap van Californische gevangenen die vorige maand opdook op YouTube. "Wij zijn de killers die zich om hem zullen bekommeren'', klonk het volgens Los Angeles Times in het Spaans. Ze verklaarden bovendien dat Guzmán over meer dan 3500 soldaten beschikt.