Juriste smokkelde ontvoerde kinderen naar België en bood ze ter adoptie aan

De Belgische spilfiguur achter de kindersmokkel waarover deze krant in mei berichtte , is aangehouden in Brussel. Juriste Julienne Mpemba wordt ervan verdacht dat ze ontvoerde kinderen uit de Democratische Republiek Congo in ons land ter adoptie aanbood als weesjes. Wij vonden in mei de biologische ouders terug van drie van die kinderen. En er zijn er nóg.