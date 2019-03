Juridische mijlpaal: Aboriginals moeten gecompenseerd worden wegens "cultureel verlies" jv

13 maart 2019

13u42

Bron: afp 0 Het Australische hooggerechtshof heeft beslist dat de Aboriginals, de inheemse bevolking van het vijfde continent die beroofd werden van hun gronden, moeten worden gecompenseerd in het bijzonder wegens hun "cultureel verlies" en blijvend "spiritueel leed". Dit is een juridische mijlpaal die aanleiding zou kunnen geven tot een hele reeks rechtszaken in het land.

Het hof oordeelde dat de Ngaliwurru- en Nungali-volkeren van de Northern Territory recht hadden op compensatie na te zijn beroofd van hun land door de regionale overheid. In Timber Creek, een geïsoleerd dorp in het noorden, heeft de regionale overheid door infrastructuur aan te leggen op hun land, een inbreuk gepleegd op de inheemse landrechten ('Land Rights Act'), aldus het hooggerechtshof.

Het hof verwierp een beroep van de regering tegen een eerder arrest waarin stond dat de Aboriginals niet alleen de waarde van het verloren land, maar ook voor het "culturele verlies" moesten worden vergoed. De regering beschouwde de compensatie voor dit culturele verlies blijkbaar als buitensporig. Het hof kende nu enkel voor het "culturele verlies" 1,3 miljoen Australische dollar (813.000 euro) toe als compensatie, verwijzend naar "de spirituele relatie" die de inheemse bevolking onderhoudt met zijn gronden en het "geestelijk leed" dat ze moesten ondergaan eens deze band was verbroken. Schadeloosstellingen worden individueel betaald afhankelijk van de rechthebbenden en hun relatie tot het land of het water.

Vóór het proces stelden deskundigen van de Queensland University in een studie dat de juridische procedure "enorme gevolgen" zou hebben voor de inheemse volkeren. "Met name voor de deelstaten Queensland en West-Australië moet de beslissing duidelijkheid scheppen over de aanzienlijke schadevergoedingen die in de toekomst mogelijk worden geclaimd", schreven ze.

De Aboriginals, waarvan het aantal op één miljoen geschat werd toen de Britse kolonisten arriveerden in 1788, vertegenwoordigen nog slechts 3 procent van de 24 miljoen Australiërs. Ze zijn vandaag met minder dan aan het begin van de kolonisatie. Aboriginals blijven met voorsprong de meest achtergestelde bevolking van Australië, leven vaak in armoede of belanden gemakkelijker in de gevangenis. Ze bevinden zich ook in een slechtere gezondheidstoestand en hebben een levensverwachting die 20 jaar lager ligt dan de rest van de bevolking.