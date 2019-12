Juridisch expert over vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland: “Touroperators riskeren vervolging voor doodslag” TVC

10 december 2019

10u56

Bron: NZ Herald, ANP, Belga 0 De vulkaanuitbarsting eiste vijf doden en waarschijnlijk liggen de lichamen van nog acht vermiste mensen levenloos onder een dikke laag as. De politie in Nieuw-Zeeland zou een onderzoek hebben ingesteld om na te gaan hoe het drama op het eiland White Island gisteren is kunnen gebeuren. Ondertussen wordt ook de vraag gesteld wie verantwoordelijk is. Volgens professor in Strafrecht Warren Brookbanks zouden de touroperators aangeklaagd kunnen worden voor doodslag.

Professor Warren Brookbanks zei aan de Nieuw-Zeelandse krant NZ Herald dat de touroperators die de rondleiding op de vulkaan organiseerden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de doden. Ze kunnen aangeklaagd worden voor doodslag omdat ze er niet in zijn geslaagd hun klanten te beschermen. “Eerst moet echter worden aangetoond wie verantwoordelijk was voor de veiligheid en vervolgens moet bewezen worden dat deze partij verantwoordelijk is voor de doden omdat ze hun job niet goed hebben uitgevoerd.”

Brookbanks zegt dat wanneer je ‘iets gevaarlijk doet’ je voldoende kennis, ervaring en zorg moet hebben. “Het is duidelijk dat het meenemen van mensen op een actieve vulkaan kan aanzien worden als gevaarlijk”, aldus de professor.

Het risico was zo groot, dat het bijna onmogelijk was om de klanten te beschermen Warren Brookbanks

Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met het feit dat het alarmniveau voor een uitbarsting de laatste weken was verhoogd. Met deze kennis kan je de vraag stellen of het wel veilig was mensen op de vulkaan te nemen.

Er zal gekeken worden naar de voorzorgsmaatregelen die de touroperators hebben genomen om hun klanten te beschermen, zoals bijvoorbeeld het geven van een helm. “Alleen was het risico (op een vulkaanuitbarsting, nvdr.) zo groot, dat het bijna onmogelijk was om de klanten te beschermen”, zegt de expert.

Mochten de touroperators veroordeeld worden voor doodslag, dan kunnen ze een levenslange gevangenisstraf krijgen. Hoewel ze in werkelijkheid waarschijnlijk een kortere gevangenisstraf, stevig boete of huisarrest kunnen krijgen.

Slachtoffers

Op het moment dat de vulkaan uitbarstte waren er 47 mensen op het vulkaaneiland. Van hen zijn 31 met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. 27 van hen hebben op meer dan 71 procent van hun lichaam brandwonden. Het is volgens de regering van Nieuw-Zeeland goed mogelijk dat er nog gewonden overlijden.

De politie heeft de nationaliteit van alle 47 mensen bekendgemaakt. Vijf komen uit Nieuw-Zeeland, 24 uit Australië, vier uit Duitsland, twee uit China, twee uit het Verenigd Koninkrijk, negen uit de Verenigde Staten en een uit Maleisië. Wie daarvan zijn overleden of gewond zijn geraakt, is niet naar buiten gebracht.

Premier Jacinda Ardern zei eerder al dat verkenningsvluchten geen teken van leven hadden gezien op het eiland. Alle lichamen liggen waarschijnlijk onder een dikke laag as. “Er waren twee groepen op het eiland. De mensen die weg konden komen en mensen die te dicht op de uitbarsting stonden”, aldus Ardern.

De vulkaan van Whakaari (in Maori) of White Island (in Engels), ongeveer vijftig kilometer van de oostkust, is de actiefste vulkaan van Nieuw-Zeeland. Ondanks de toegenomen activiteit vaarden de voorbije weken verschillende plezierbootjes nog naar het eiland. Ieder jaar bezoeken tienduizend toeristen het eiland.

