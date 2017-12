Juncker zal rechtse Oostenrijkse regering beoordelen "op basis van daden" kv

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker "is tegen elk vooroordeel" met betrekking tot de nieuwe Oostenrijke regering. Dat heeft hij gisteravond gezegd na een ontmoeting met de nieuwe kanselier Sebastian Kurz.

De 31-jarige Kurz legde maandag de eed af als nieuwe kanselier. De jongste regeringsleider van Europa neemt de leiding van een regering die zijn conservatieve ÖVP heeft gevormd met de rechtspopulistische FPÖ. Partijleider Heinz-Christian Strache wordt vicekanselier en de partij levert ook de ministers van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken en Defensie. In de tweede helft van volgend jaar zitten de Oostenrijkse regeringsleden de Europese ministerraden voor.

Kurz - die ondertussen al meermaals zijn engagement voor de Europese Unie heeft uitgesproken - zakte gisteren af naar Brussel voor gesprekken met Juncker en Europees president Donald Tusk. Die laatste had maandag al aangegeven dat hij erop vertrouwt dat de nieuwe Oostenrijkse regering "een constructieve en pro-Europese rol" zal blijven spelen in de EU. Een reactie van Juncker bleef tot gisteravond uit.

"Het is helemaal niet mijn bedoeling om de minste commentaar te geven met betrekking tot de nieuwe regering in Oostenrijk. Ik ben tegen elk vooroordeel," zei de Commissievoorzitter na afloop van zijn ontmoeting met Kurz. "De regering heeft erg duidelijk stelling genomen voor Europa en dat is wat voor mij telt. We zullen de Oostenrijkse regering beoordelen zoals we elke regering beoordelen: op basis van haar daden."