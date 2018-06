Juncker wil einde aan handelsconflict met Trump: "We moeten deze relatie dedramatiseren" kv

29 juni 2018

17u00

Bron: Belga, Reuters 0 Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker reist eind juli naar Washington om met president Donald Trump te praten over het uitdijende handelsconflict tussen Europa en de Verenigde Staten. Hij hoopt op een toekomst met minder drama in de betrekkingen tussen de EU en de VS, zei Juncker vandaag.

Met de handelsrelaties tussen Europa en de Verenigde Staten gaat het bergaf sinds Trump in juni importheffingen invoerde op Europees staal en aluminium. Europa reageerde met importheffingen op een reeks Amerikaanse producten. Nu neemt de Amerikaanse president ook steeds nadrukkelijker de invoer van Europese en vooral Duitse auto's in het vizier.

EU niet opdeelbaar

"We moeten tonen dat we bestaan en dat we verenigd zijn", zo blikte Juncker vooruit op het bezoek dat eind juli zal plaatsvinden. De Luxemburger verdenkt er de Amerikaanse regering soms van dat ze de Europese Unie wil opdelen in aparte lidstaten in handelskwesties en dat heeft volgens hem geen zin. "Handel is een bevoegdheid van de Europese Unie."

Juncker herhaalde ook dat Trump alle aspecten van de trans-Atlantische handelsrelaties in rekening moet brengen. Er is niet enkel de handel in goederen, maar ook de winsten van Amerikaanse multinationals in Europa en de dienstensector. Dan ziet de handelsbalans er helemaal anders uit en heeft Europa een deficit, aldus de Commissievoorzitter.

"Ik ben niet zeker dat we een akkoord gaan bereiken, maar we gaan het proberen." Jean-Claude Juncker

Drama

Juncker roept niettemin op om de spanningen tussen de VS en de EU te "dedramatiseren". "Wij hebben deze relatie nodig en de Verenigde Staten hebben deze relatie nodig. Ik ben niet zeker dat we een akkoord gaan bereiken, maar we gaan het proberen."

Vooral Duitsland heeft er baat bij dat het handelsconflict met Washington niet verder ontspoort. "We gaan er van onze kant alles aan doen om een handelsoorlog te vermijden", zei bondskanselier Angela Merkel, die meldde dat de leiders Juncker hebben gevraagd om te bekijken welke acties de Europeanen kunnen ondernemen.

De EU moet reageren op alle maatregelen met een duidelijk protectionistisch karakter.

In de slotconclusies van de top scharen de regeringsleiders zich achter de Europese reactie op de Amerikaanse staal- en aluminiumheffingen. "De EU moet reageren op alle maatregelen met een duidelijk protectionistisch karakter", klinkt het. De leiders beklemtonen ook opnieuw dat ze blijven ijveren voor een multilateraal handelssysteem, en dat ze met de VS willen samenwerken voor een hervorming van de Wereldhandelsorganisatie.