Juncker wil 10.000 EU-grenswachten om migratie te beperken Redactie

12 september 2018

10u15

Bron: AD 2 De bewaking van de EU-buitengrenzen moet een taak worden van een echte Europese grenspolitie. Voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, stelde dat vandaag voor in zijn State of the Union.

De in 2016 opgerichte Europese grens- en kustwacht moet in 2020 zijn uitgebouwd van 1.500 tot 10.000 man, meer bevoegdheden krijgen en centraal worden aangestuurd. Zo moet het agentschap een grotere rol krijgen bij het inperken van de migratiestromen en het terugsturen van migranten naar hun land van herkomst.



Het voorstel is geen verrassing, aangezien de EU-regeringsleiders er op een top in juni ruime steun aan gaven. Zij moeten er nog wel mee instemmen. De forse kosten, naar verluidt meer dan een miljard per jaar en in totaal zelfs 12 miljard, kunnen nog een obstakel vormen.



Tegelijkertijd moeten er meer mogelijkheden komen om legale migratie naar Europa mogelijk te maken, aldus Juncker. Daarnaast wil hij meer investeren in Afrika. Alleen ontwikkelingshulp volstaat niet en is vernederend voor Afrika, zei hij. "Geen liefdadigheid, maar een echt partnerschap."

Eenheid

Naast zijn punt omtrent migratie pleitte Juncker voor meer eenheid in de EU. Als de Europese Unie met één stem spreekt, kan zij haar wil opleggen aan anderen. "We moeten meer een wereldspeler worden en meer eenheid tonen", aldus Juncker in zijn vierde grote beleidstoespraak, de jaarlijkse State of the Union.



Als Europa zich beter bewust is van zijn politieke en soms ook militaire macht, kan het veel meer invloed uitoefenen volgens Juncker. "Europa moet het voortouw nemen op tal van terreinen, waaronder handel en defensie."

Juncker wil van de EU "een unie maken die elke dag een beetje perfecter is". We kunnen onze stabiliteit exporteren, aldus Juncker. Hij pleitte voor aansluiting van de Balkanlanden bij de EU. "Anders zullen andere landen onze buren inpalmen". Junckers termijn loopt volgend jaar af, maar hij wil nog geen definitieve balans opmaken. "Zover zijn we nog niet", besluit hij.

Brexit

In zijn State of the Union had Juncker het ook over de brexit. Groot-Brittannië zal eind maart volgend jaar de Europese Unie verlaten. Om een ongeordend vertrek te vermijden, zouden Europese en Britse onderhandelaars dit najaar een akkoord moeten bereiken over de boedelscheiding.

"Wie de Unie verlaat, kan niet dezelfde voordelen genieten als de leden. Als je de Unie verlaat, ben je geen deel meer van de interne markt. Ook niet voor een stukje", voegde Juncker toe.