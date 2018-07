Juncker werkt voort, ondanks "gezondheidsproblemen" TT

13 juli 2018

14u41

Bron: Belga 7 Ondanks zijn gezondheidsproblemen meent Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dat hij zijn taken verder kan vervullen. Dat zei zijn woordvoerder Margaritis Schinas. Hij reageerde daarmee op vragen over beelden van de afgelopen NAVO-top die op het internet circuleren. Daarin is te zien hoe Juncker door een aantal staats- en regeringsleiders ondersteund moet worden.

Insinuaties als zou Juncker dronken zijn geweest, zijn volgens woordvoerder Schinas "smakeloos". Hij wees erop dat Juncker al langer problemen aan de rug heeft. Woensdag had hij last van ischias (ook wel sciatica genoemd), pijn in de rug met uitstralingen naar de benen.

Volgens week vliegt Juncker naar China en Japan en op het einde van de week nog eens naar Spanje. Zijn gezondheidsproblemen staan zijn officiële taken niet in de weg, zei de woordvoerder nog.