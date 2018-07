Juncker vraagt "respect" na geruchten alcoholisme: "Straf hoeveel experts er zijn over mijn gezondheidstoestand" TT

18 juli 2018

17u52

Bron: Belga, ANP 13 Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ontkent dat hij vorige week had gedronken toen regeringsleiders hem moesten ondersteunen rond een diner bij de NAVO-top in Brussel. De Luxemburger zei "onder de indruk" te zijn dat er zo veel aandacht voor het incident is geweest en dat zoveel mensen blijkbaar expert over zijn gezondheidstoestand zijn. "Eerlijk gezegd heb ik geen tijd voor zulke onbeduidende nonsens. Ik vraag om respect."

Junckers woordvoerder had eerder al weersproken dat er alcohol in het spel was, maar er kwamen vandaag opnieuw vragen op een persconferentie over zijn gezondheid.

De Luxemburger kampte vorige week met zenuwpijnen als gevolg van ischias. Op beelden was te zien hoe de Commissievoorzitter door andere staats- en regeringsleiders ondersteund moest worden. "Het is verbazingwekkend hoeveel mensen expert zijn als het over mijn medische conditie gaat. Ja, ik had kramp in mijn been, maar er waren veel belangrijker zaken om op te concentreren op de NAVO-top dan mijn gezondheidstoestand."

Juncker ontkende expliciet dat hij gedronken had. Hij was naar eigen zeggen bloednuchter. "Dat was woensdag zo, en hetzelfde geldt voor vanmorgen, vanavond en morgenochtend."