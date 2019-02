Juncker: “Trump heeft me zijn woord gegeven over invoertarieven op auto's” ttr

18 februari 2019

21u03

Bron: belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump "heeft me zijn woord gegeven dat er voorlopig geen douanetarieven op auto's zullen zijn". Zo heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vandaag gereageerd op de afronding van het Amerikaanse onderzoek naar de invoer van wagens.

Het ministerie van Handel in Washington rondde gisterenavond het onderzoek af naar een mogelijk risico voor de nationale veiligheid door de invoer van wagens. President Trump heeft nu 90 dagen om een beslissing te nemen, waardoor mogelijk nieuwe importheffingen worden opgelegd.

"Trump heeft me zijn woord gegeven dat er voorlopig geen douanetarieven op auto's zullen zijn", zo verwees Juncker vandaag in een interview met de Stuttgarter Zeitung naar het onderhoud dat hij vorige zomer op het Witte Huis had. "Ik geloof hem. Maar als hij terugkomt op dat engagement, dan zullen wij ons niet langer gebonden voelen om meer Amerikaanse soja en vloeibaar gas te kopen", voegde Juncker toe.

Klacht

Eerder op de dag had de woordvoerder van Juncker al duidelijk gemaakt dat de Commissie "snel en adequaat" zal reageren indien het Amerikaanse rapport "zich zou vertalen in maatregelen die schadelijk zijn voor de Europese export". Details gaf hij niet, maar toen Trump vorig jaar hogere invoertarieven op staal en aluminium invoerde, reageerde de Commissie met een klacht bij de Wereldhandelsorganisatie, met vrijwaringsmaatregelen om de eigen industrie te beschermen en met hogere invoertarieven op een reeks emblematische Amerikaanse producten. Ook nu is er een lijst met Amerikaanse producten klaargestoomd.

Trump en Juncker maakten eind juli in het Witte Huis afspraken om een open handelsoorlog te vermijden. Trump beloofde voorlopig geen invoertarieven op Europese auto's in te voeren. In ruil beloofden de Europeanen meer soja en vloeibaar gas in te voeren vanuit de VS. De twee leiders namen zich ook voor om onderhandelingen op te starten over de afschaffing van invoertarieven op industriële goederen.