Juncker naar Washington om handelsoorlog in de kiem te smoren kv

21 juli 2018

05u37

Bron: Belga 0 Een getergde rug of niet, na zijn bezoek aan Japan en China stapt Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker volgende week op het vliegtuig met bestemming Washington. Daar heeft hij een onderhoud met een Amerikaanse president die hem als de vertegenwoordiger van de "vijand" beschouwt. De inzet: Donald Trump ervan weerhouden om de importtarieven op auto's en auto-onderdelen te verhogen en een ware handelsoorlog in de kiem smoren.

Vanuit zijn Trump Tower stoorde de zakenman in Trump zich al jaren aan de vele Mercedessen en BMW's die sier maakten op Fifth Avenue. Bijzonder onrechtvaardig vond hij het, dat de Verenigde Staten de import van Europese wagens slechts aan 2,5 procent belasten, terwijl de Europese Unie 10 procent heft op Amerikaanse auto's.

Op aansturen van Trump voeren de Verenigde Staten momenteel een onderzoek naar de vraag of de import van auto's en auto-onderdelen de nationale veiligheid in het gedrang kan brengen. Dat voorwendsel greep Trump eerder al aan om import van staal en aluminium zwaarder te belasten. Nu dreigt de president met tarieven tot 20 procent op Europese auto's.

Dat is toch van een andere orde. De Europese export van staal en aluminium is zo'n 6,4 miljard euro per jaar waard, de uitvoer van auto's en onderdelen meer dan 50 miljard euro. Europa beantwoordde de tarieven op staal en aluminium al met verhoogde importtarieven op 2,8 miljard euro aan Amerikaanse producten als jeans, motorfietsen en bourbon. Europese vergeldingsmaatregelen tegen importheffingen op auto's zouden een pak zwaarder uitvallen.

Dialoog

De Europese beleidsmakers blijven niettemin hopen dat Trump afziet van unilaterale stappen en voor dialoog kiest. "Het doel van het bezoek van voorzitter Juncker is om te proberen om goede relaties te vestigen, en te bekijken hoe we de situatie kunnen de-escaleren en vermijden dat het verder verslechtert en te bekijken of er een forum is waar we over deze zaken kunnen praten", zo blikte eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström deze week vooruit.

Pistes aftoetsen

Juncker zou volgens ingewijden proberen een aantal pistes af te toetsen bij Trump. Zo circuleert het idee om met alle handelspartners die veel auto's uitvoeren een multilateraal akkoord te onderhandelen over de afbouw van importtarieven. De internationale handelsregels staan immers niet toe dat Europeanen hun importheffingen op auto's enkel voor de VS verlagen. Malmström stelt zich echter zelf vragen bij de haalbaarheid van zo'n akkoord.

Een andere piste die Juncker in het Witte Huis zou kunnen aansnijden, is het perspectief van een bilateraal akkoord dat niet enkel tarieven voor auto's zou schrappen, maar zich zou uitstrekken tot vrijwel alle industriële tarieven. Tegenover het tarifaire onevenwicht voor auto's kan Europa immers wel wat andere voorbeelden stellen. Het importtarief voor vrachtwagens ligt bijvoorbeeld veel hoger in de VS.

Trump: EU is "een vijand"

Het valt af te wachten of Juncker Trump op andere gedachten kan brengen. Deze Amerikaanse president heeft immers lak aan het traditionele bondgenootschap. Vorig weekend bestempelde hij de Europese Unie nog onomwonden als "een vijand" op handelsvlak. Dat de Commissie van Juncker deze week het Amerikaanse Google met een megaboete bedacht, heeft zijn humeur ook al geen goed gedaan. Als klap op de vuurpijl haalde Trump vrijdag ook nog eens uit naar het Europese rentebeleid.

Sereniteit

In tegenstelling tot Europees president Donald Tusk heeft Juncker niet de gewoonte om keihard terug te slaan wanneer Trump op sociale media uithaalt naar de Europese Unie. De Luxemburger stapt naar eigen zeggen "sereen" op het vliegtuig en wil Trump met feiten overtuigen dat de import van staal of auto's uit Europa de Amerikaanse veiligheid niet ondermijnt. "Het gaat niet om fake news, maar om objectieve feiten", klonk het woensdag bij Juncker, die nogmaals beklemtoonde dat pogingen om verdeeldheid te zaaien onder de lidstaten geen kans maken.