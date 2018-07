Juncker kwaad op parlementsleden die stakende tolken steunen RPM

03 juli 2018

13u57

Bron: Belga 0 Verschillende Europarlementsleden hebben dinsdagochtend herstelwerken aan een microfoon in het halfrond in Straatsburg geblokkeerd, uit solidariteit met de stakende EU-tolken. Zeer tegen de zin van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, die de actie "niet normaal" noemde.

De Bulgaarse premier Boyko Borisov mocht dinsdagochtend in het Europees parlement het Bulgaars voorzitterschap van de Europese Raad afsluiten. Zijn microfoon werkte echter niet, waarop enkele van de weinige aanwezige parlementsleden de technici die het probleem kwamen oplossen de toegang tot het halfrond ontzegden. De microfoon kon uiteindelijk wel hersteld worden, maar de Bulgaarse premier moest wat geduld uitoefenen.

Erg kwaad

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker reageerde erg kwaad. "Dit is niet normaal. Punt. Dit was nooit gebeurd als mijnheer Macron of mevrouw Merkel hier waren", sneerde hij. Ook de voorzitter van het Europees parlement Antonio Tajani reageerde kwaad. "Deze parlementsleden gedragen zich als vakbondsmilitanten", klonk het.

De tolken van het Europees parlement leggen deze week het werk een paar uur per dag neer uit onvrede met de geplande hervorming van hun werkschema. Ze zouden binnenkort maximum 8 uur in de vertaalcabine moeten doorbrengen in plaats van 7 uur. Deze wijziging werd volgens hen zonder overleg ingevoerd.

"Belachelijk"

Het is niet de eerste keer dat Juncker uithaalt naar het Europees parlement. Vorig jaar noemde hij de instelling "belachelijk" nadat slechts een dertigtal Europarlementsleden was opgedaagd voor een debat met de Maltese president Joseph Muscat. Tajani reageerde toen erg gepikeerd. "Het is niet de job van de Commissie om het Parlement te controleren, maar wel omgekeerd", zei hij.