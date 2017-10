Juncker: "Ik zou niet willen dat de Europese Unie morgen uit 95 staten bestaat" 23u18

Bron: Belga 0 REUTERS Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker De Europese Unie "heeft geen behoefte aan nieuwe scheuren, andere barsten", zo heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gisteren verklaard in een reactie op de onafhankelijkheidsverklaring door het Catalaanse parlement.

"Het is niet onze taak om ons te mengen in dit Spaans-Spaans debat. Maar ik zou niet willen dat de Europese Unie morgen uit 95 staten bestaat", zo verklaarde Juncker in Kourou aan de Franse nieuwszender BFMTV. Juncker brengt momenteel samen met de Franse president Emmanuel Macron een bezoek aan Frans-Guyana.



Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees parlement, was gisteren in zijn reactie nog strenger voor de Catalaanse separatisten. "Niemand in de Europese Unie zal deze (onafhankelijkheids)verklaring erkennen", zo schrijft hij in een mededeling die via Twitter werd verspreid. Tajani noemt de beslissing van het Catalaanse parlement "een inbreuk op de rechtstaat, de Spaanse grondwet en het autonome statuut van Catalonië".

AFP Voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani

