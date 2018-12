Juncker heeft, enkele dagen voor start, twijfels over Roemeens EU-voorzitterschap bvb

29 december 2018

13u52

Bron: Belga 0 Enkele dagen voor de start van het Roemeense voorzitterschap van de Europese Unie stelt Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zich de vraag of het land hiervoor wel klaar is. "Technisch" is Roemenië wel goed voorbereid, zegt Juncker in de Duitse krant Welt am Sonntag. "Maar ik geloof dat de regering in Boekarest nog niet volledig begrijpt wat het betekent om de EU-landen voor te zitten. Om omzichtig te handelen is het ook nodig bereid te zijn naar anderen te luisteren, en moet de vaste wil er zijn om de eigen strijdpunten naar de achtergrond te schuiven. En dat betwijfel ik."

Roemenië werd in 2007 lid van de Europese Unie, en neemt op 1 januari voor de eerste keer de voorzittershamer over van Oostenrijk. Concreet betekent dit dat het vanaf dan zes maanden lang de Europese ministerraden zal voorzitten. Boekarest hoopt tijdens zijn zes maanden als EU-voorzitter voor een doorbraak te kunnen zorgen in verschillende belangrijke dossiers, maar de brexit en de Europese verkiezingen zullen wellicht weinig manoeuvreerruimte bieden.

De voorbije weken en maanden werden al regelmatig twijfels geuit bij de Roemeense regering. President Klaus Iohannis zelf zei een paar maanden geleden nog maar dat zijn land niet klaar was om het EU-voorzitterschap waar te nemen, maar met de recente benoeming van de ervaren diplomaat George Ciamba als minister van Europese Zaken is volgens Iohannis de "personeelscrisis" bezworen die was ontstaan nadat de vorige minister in november onverwacht was opgestapt.

Meer dan Iohannis zal premier Viorica Dancila het gezicht zijn van het Roemeense voorzitterschap. De eerste vrouwelijke premier van het land leidt een coalitie van sociaaldemocraten en liberalen, maar beschikt in het parlement slechts over een zeer krappe meerderheid. Op 20 december overleefde de regering nog een vertrouwensstemming, die vooral ingegeven was door de vrees dat ze de strijd tegen de in Roemenië wijdverspreide corruptie niet ernstig neemt. Volgens Juncker kan Roemenië door deze crisis niet als "compacte eenheid" optreden in Europa. "Thuis moet er een gesloten fort zijn, om tijdens het voorzitterschap ook de eenheid van Europa te bevorderen."

De hele situatie wordt nog bemoeilijkt door het feit dat niet premier Dancila, maar wel de socialistische partijvoorzitter Liviu Dragnea de touwtjes van de regering in handen houdt. Hij kan zelf echter geen eerste minister worden omdat hij veroordeeld is wegens machtsmisbruik.