Juncker haalt uit naar Europese leiders: “Hemeltergend hypocriet over grensbewaking”

IB

30 december 2018

03u27

Bron: Belga

0

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft de Europese lidstaten "hemeltergende hypocrisie" verweten in de discussie over een sterkere Europese grensbewaking. "Alle Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben meer dan twee jaar lang geëist dat de Europese buitengrenzen beter zouden worden beschermd", zei hij in de krant Welt am Sonntag.