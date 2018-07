Juncker en Trump sluiten akkoord: handelsoorlog voorlopig afgewend KVDS KV

25 juli 2018

20u25

Bron: Belga 3 De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten dat de spanningen tussen Brussel en Washington, op het vlak van handel, moeten verlichten. Trump en Juncker ontmoetten elkaar vandaag in het Witte Huis. Een van de punten van dat akkoord is onder meer dat beide naar "nul douaneheffingen" willen gaan, met uitzondering voor de autosector.

Daarnaast zal er meer vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) vanuit de VS naar Europa verscheept kunnen worden. Europa is ook bereid om meer Amerikaanse sojabonen in te voeren. Ook met betrekking tot standaarden waaraan medische producten moeten voldoen, zou Europa bereid zijn om water bij de wijn willen doen.

"Wij zijn nauwe partners, bondgenoten, geen vijanden", zei Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vandaag bij zijn ontvangst op het Amerikaanse Witte Huis. "Wij moeten met elkaar praten", zei de Luxemburger volgens ABC News. "Brussel en Washington moeten samenwerken. Wij vertegenwoordigen de helft van de wereldhandel. Er bestaat duizend miljard dollar handel tussen ons".

"Zeer positiefs"

De Amerikaanse president Donald Trump vertelde dan weer iets "zeer positiefs" van de ontmoeting te verwachten. "Wij willen een eerlijk handelsakoord. Hopelijk kunnen we iets uitwerken". Een akkoord dat een oplossing biedt voor de handelsspanningen tussen de VS en de Europese Unie "zou voor iedereen goed zijn", aldus Trump. "Wij willen, heel eerlijk, dat ook de Europese Unie er een groot voordeel aan heeft".

"Als wij geen douaneheffingen, geen belemmeringen en geen subsidies zouden hebben, dan zouden wij extreem blij zijn", zei Trump ook. Hij herhaalde dat de VS "honderden miljarden dollars" zijn verloren ten gevolge van Europese handelsbelemmeringen. "Wij willen een gelijk speelveld voor onze landbouwers, voor onze bedrijven, voor iedereen".

Escalatie vermijden

Juncker was naar Washington gereisd om een verdere escalatie in de handelsoorlog tussen de VS en Europa af te wenden. De VS en de EU zijn verwikkeld in een handelsgeschil dat voortvloeide uit het besluit van Trump om de invoertarieven van staal en aluminium te verhogen. Hij overweegt ook de import van auto's extra te gaan belasten. Juist dat wil Europa voorkomen.

"Hij is een zeer wijze en harde man, en hij vertegenwoordigt zijn volk en zijn landen goed", loofde Trump zijn gast.