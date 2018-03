Juncker dreigt: "Als Selmayr moet gaan, ga ik ook" Frans Boogaard

23 maart 2018

12u45

Bron: AD.nl - Belga 0 Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft gisteren in besloten kring gedreigd met opstappen. Als zijn kersverse secretaris-generaal Martin Selmayr wordt gedwongen op te stappen, gaat hij ook.

Juncker uitte zijn dreigement op een partijtop van de christendemocratische EVP, voorafgaand aan de tweedaagse top van staats- en regeringsleiders, ten overstaan van partijvoorzitter Joseph Daul en parlementsvoorzitter Antonio Tajani. Juncker verweet de partijtop hem te weinig te steunen in de zaak-Selmayr. Aanwezigen op de partijbijeenkomst bevestigden vanmorgen tegenover onze collega's van AD.nl een bericht van nieuwssite Politico.

Binnen de EVP zijn Junckers woedeaanval en dreigement met verbazing ontvangen. "Hij heeft de problemen zelf veroorzaakt en mag ze ook zelf oplossen", zegt een belangrijke fractiebron. "Wij hebben een duidelijke lijn. We onderzoeken wat er is gebeurd, en als dat in strijd is met de regels moet er een oplossing komen."

Naar de omstreden benoeming van de Duitser Selmayr lopen twee onderzoeken: door de Europese ombudsman en het Europees Parlement. In het kader van het tweede onderzoek is er komende dinsdag een hoorzitting met vicecommissievoorzitter Günther Oettinger, formeel verantwoordelijk voor het personeelsbeleid bij de commissie.

Selmayr (47) verdedigde begin deze week voor het eerst zijn omstreden benoeming. Bij zijn weten hebben ongeveer vier weken geleden alle 28 leden van de Europese Commissie samen aan tafel gezeten en gezegd dat zij Selmayr als secretaris-generaal willen, zei hij maandagavond laat in de marge van een lezing van de Oostenrijkse auteur Robert Menasse in Brussel. De Commissie mag die beslissing wel degelijk nemen, klonk het. Tenslotte benoemt bijvoorbeeld ook het Europees Parlement zelf zijn secretaris-generaal.

"Slecht daglicht"

Selmayr suggereert dat er politieke motieven schuilen achter de beschuldigingen. "Iemand heeft er blijkbaar belang bij om de Europese Commissie in een slecht daglicht te stellen", zei hij maandagavond. Mogelijke redenen, volgens hem, zijn omstreden politieke standpunten die de Commissie inneemt, bijvoorbeeld over een solidaire herverdeling van vluchtelingen in Europa.