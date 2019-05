Juncker: “De geschiedenis zal Merkel gelijk geven” Die Welt

24 mei 2019

12u48

Bron: KVE 0 In aanloop naar de Europese verkiezingen heeft EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zich in positieve zin uitgelaten over de Duitse bondskanselier. Had Merkel in het najaar van 2015 de Duitse grenzen gesloten, dan hadden Oostenrijk en Hongarije de grote stroom vluchtelingen nooit aangekund.

De afscheidnemende Commissievoorzitter is vol lof over de rol van Merkel tijdens de vluchtelingencrisis.

“Ze heeft tijdens de herfst van 2015 juist gehandeld. De geschiedenis zal haar gelijk geven. Indien ze de Duitse grenzen gesloten had gehouden, dan hadden Oostenrijk en Hongarije de stroom vluchtelingen niet aangekund. Dat is gewoon de waarheid”, verklaarde Juncker aan Bild.

Op de vraag of Merkel de landen in de Unie nauwer bij elkaar had gebracht of net verdeeld, antwoordde Juncker: “Vanuit Berlijn kan je in Europa zeer veel bewerkstelligen. Maar één persoon kan de EU niet leiden of verdelen. In Europa heb je nood aan bondgenootschappen en vele vrienden wanneer je iets wil bereiken. Duitsland is binnen de EU geen speedboot, maar een trage tanker. Op beslissende momenten heeft Merkel samen met andere intelligente koppen mensen samengebracht”.

De 64-jarige Juncker is sinds 2014 Europees Commissievoorzitter. Zijn mandaat eindigt op 31 oktober. Eerder had hij gezegd dat hij zich niet kon voorstellen dat Merkel na haar kanselierschap geen belangrijke rol binnen de EU meer zou spelen.