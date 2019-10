Juncker betreurt "tijdsverspilling" als gevolg van aanslepende brexit-saga TT

22 oktober 2019

12u41

Bron: Belga 0 In wat mogelijk zijn laatste toespraak was in het Europees Parlement, heeft Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker nogmaals zijn spijt over het aanslepende brexit-proces uitgedrukt. "Het was tijdens dit mandaat pijnlijk om zoveel tijd aan de brexit te moeten spenderen, terwijl ik niets anders voor ogen had dan de manier waarop de Europese Unie beter kan doen voor zijn burgers", zei hij in Straatsburg. De afhandeling van de brexit was volgens Juncker "verspilde tijd en verspilde energie".

Juncker zwaaide normaal gezien eind deze maand af als voorzitter van de Commissie. Maar omdat het parlement de kandidatuur van enkele kandidaat-commissarissen afschoot, kan de nieuwe Commissie voorlopig niet aan de slag en moet Juncker dus wat langer op post blijven. Aangezien de volgende plenaire vergadering pas eind november op de agenda staat, maakte hij vandaag mogelijk voor de laatste keer zijn opwachting in het parlement.

Over de brexit zei Juncker dat de EU alles in het werk blijft stellen om een geordend vertrek van de Britten mogelijk te maken. "Op dat vlak kunnen we elkaar in de ogen kijken." Vorige week, op de Europese top, bekrachtigden de Europese leiders het akkoord dat met de Britse premier Boris Johnson gesloten werd. Het is nu aan het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement om de 'deal' te bekrachtigen, maar in Londen blijkt die procedure opnieuw heel wat voeten in de aarde te hebben. Het Europees Parlement besliste maandag al om, conform zijn resolutie van september, het akkoord pas te ratificeren als het Britse parlement dat heeft gedaan. "Eerst Londen, dan Brussel en Straatsburg", zei Juncker onder applaus van de Europarlementariërs.

Europees president Donald Tusk, die net als Juncker aan het eind van zijn mandaat gekomen is, bevestigde dat de situatie in het Lagerhuis "redelijk complex" geworden is. Nadat hij daar door het Lagerhuis toe gedwongen werd, moest premier Johnson de Europese Raad om bijkomend brexit-uitstel vragen, maar het is nog niet duidelijk of dat nodig zal zijn om een 'no deal' op 31 oktober te vermijden. "Ik pleeg overleg met de leiders over de manier waarop we moeten reageren en ik zal in de komende dagen beslissen", zei Tusk. "Het is duidelijk dat het resultaat van dit overleg erg afhankelijk is van wat het Britse parlement beslist, of niet beslist. We moeten op elk scenario voorbereid zijn."

Tusk herhaalde wat hij Boris Johnson afgelopen weekend ook nog eens gezegd heeft: "Een 'no deal'-brexit zal nooit onze keuze zijn".