Julie (63) sterft door coronavirus, haar dochter bezwijkt tijdens begrafenis aan hartaanval Sven Van Malderen/Joeri Seymortier

10 april 2020

16u18

Bron: The Mirror 3 Tristesse in het kwadraat: een Britse vrouw die haar moeder verloor aan het coronavirus is tijdens haar begrafenis zelf in elkaar gezakt. Laura Richards (32) overleefde de hartaanval niet, weet ‘The Mirror’.



Vanwege de regels rond ‘social distancing’ vond het afscheid van Julie Murphy (63) vorige week in Atherstone in zeer beperkte kring plaats. De vrouw, die aan multiple sclerose en dementie leed, had het virus opgelopen in haar verzorgingstehuis.

Toen lijkdragers de kist in de grond lieten zakken, greep Laura echter plots naar haar hart. Verschrikte familieleden probeerden haar nog te reanimeren, maar tevergeefs. “Net toen de kist onder de grond verdween, riep Laura in paniek dat ze niet meer kon ademen”, aldus haar getraumatiseerde halfzus Sadie (45).

“Scenario van horrorfilm”

“Zelfs de pastoor probeerde nog haar leven te redden, maar tegen die zware hartaanval was niets opgewassen. Je zus verliezen op het moment dat je moeder begraven wordt... Het lijkt wel het scenario van een horrorfilm.”

Richards werd uiteindelijk naast haar moeder begraven. “Toen we Julie voor de laatste keer zagen in het ziekenhuis moesten we maskers dragen. We konden niet op een normale manier afscheid nemen en dat heeft een diepe indruk op Laura nagelaten”, oordeelt Sadie. “In de twee weken die volgden, heeft ze geen stap meer buitengezet. Haar lichaam gaf de strijd gewoon op.”

Tips voor het rouwproces

Rouwen is in deze coronatijden nog harder dan anders. Klinisch psycholoog Ann Verstuyf uit Aalter geeft tips om het afscheid toch iets draaglijker te maken.

“Laat via de telefoon in ieder geval je stem horen, zelfs als hij of zij al beademd wordt”, klinkt het. “Stervenden kunnen heel lang horen als er iets tegen hen gezegd wordt. Vertel dat je van hem of haar houdt, vertel over de kinderen. Praat over je angst, je verdriet, je eenzaamheid.”

Positieve emoties

“Rouwen doe je ook via positieve emoties: geef jezelf een compliment omdat je het toch maar allemaal alleen doet, noem op het einde van de dag drie kleine successen op en geniet bijvoorbeeld van de mooie tuin van je dierbare. Zet eventueel zijn levenswerk verder.”

En hoe kan je mensen die nu rouwen steunen? “Tijdens een uitvaart kan je je medeleven fysiek tonen door je hand op je hart te leggen of met een knikje. Luister naar de rouwende. Normaliseer het verdriet, de angst, het gemis. Vertel ook veel over de overledene of stuur foto’s van hem of haar door. Zo leeft de overledene verder in de herinneringen. Schrijf een kaartje of nodig een rouwende uit om op een veilige manier een wandeling te maken. Zet een pot soep of een gebakje aan de deur. Doe vooral iets”, besluit Verstuyf.

