Julian Assange verschijnt in Londen voor rechter IB

24 februari 2020

03u53

Bron: ANP 0 WikiLeaks-oprichter Julian Assange vandaag vandaag in Londen voor de rechter. Die zal zich in een hoorzitting buigen over een mogelijke uitlevering van de klokkenluider aan de VS, iets wat Assange probeert te voorkomen. De Amerikanen beschuldigen de geboren Australiër ervan geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid.

De eerste hoorzittingen zijn gesplitst in twee delen. Het eerste deel, dat vandaag dus begint, duurt ongeveer een week. Het tweede gedeelte begint op 18 mei en duurt drie weken.

Momenteel zit de 48-jarige Assange in Londen een celstraf uit omdat hij eerder de voorwaarden van zijn borgtocht heeft geschonden. Hij dook in 2012 onder in de ambassade van Ecuador om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Daar wordt hij verdacht van seksueel wangedrag. Ecuador wees de Assange de deur, waarna de Britse autoriteiten hem arresteerden.

Zaterdag gingen honderden fans van Assange in Londen de straat op om steun aan hem te betuigen. Zij liepen mee in een protestmars. Onder hen waren ook enkele beroemdheden en zijn vader. Ook vandaag worden op verschillende plekken acties verwacht.

