Julian Assange lijdt aan "intens trauma" door psychologische foltering

31 mei 2019

13u36

De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, vertoont "duidelijke" tekenen van iemand die psychologisch gefolterd werd. Dat gebeurde tijdens de jaren dat hij in de Ecuadoraanse ambassade in Londen vast zat, zo stelt een expert van de Verenigde Naties.

Nils Melzer, de VN-verslaggever inzake foltering, heeft Assange in zijn Britse cel bezocht op 9 mei, samen met twee medische experts die gespecialiseerd zijn in onderzoek naar foltering.



Psychologisch trauma

“Het is duidelijk dat de gezondheid van Assange veel schade ondervonden heeft door het vijandige milieu waaraan hij jarenlang is blootgesteld", zei Melzer in een persmededeling die in Genève werd verspreid. Naast fysieke klachten vertoonde Assange "de typische symptomen van mensen die aan psychologische foltering hebben blootgestaan, onder meer extreme stress, chronische angsten en een intens psychologisch trauma", heet het.

Isolement

Volgens Melzer heeft Assange gedurende de voorbije 9 jaar blootgestaan aan "juridische vervolging, isolement, constante bewaking in de ambassade waar hij verbleef, naast publieke vernedering en herhaalde oproepen om hem te vermoorden.”



Melzer wijst voor de verantwoordelijkheid hiervoor naar de VS, Groot-Broittannië, Zweden en Ecuador. "Democratische landen hebben samengespannen om Assange te isoleren, de demoniseren en te vernederen", aldus Melzer.

Verkrachting

Vorige maand werd Assange door de politie uit de ambassade van Ecuador in Londen gesleept, waar hij sinds 2012 verbleef. De uit Australië afkomstige Assange is in Zweden aangeklaagd voor een vermeende verkrachting in 2010. Daarboven hebben Amerikaanse procureurs ook een klacht tegen hem ingediend voor de publicatie van geheime informatie.