Julian Assange in het geheim aangeklaagd in Verenigde Staten ivi

16 november 2018

08u19

Bron: Belga 1 J ulian Assange, de stichter van klokkenluidersplatform WikiLeaks, is in het geheim aangeklaagd in de Verenigde Staten. Dat heeft WikiLeaks donderdagavond bekendgemaakt.

De procureurs onthulden de aanklacht bij vergissing in het kader van een andere zaak, die niets met Assange te maken heeft. De aanklacht moest geheim blijven. De juiste aard van de aanklachten tegen Assange, is nog niet gekend. Volgens WikiLeaks lijkt het te gaan om een "knip-en-plak-fout" in een andere zaak, die ook is aanhangig gemaakt in het oostelijke district van Virginia.

Ambassade van Ecuador

De 47-jarige Australiër verblijft in de ambassade van Ecuador in Londen sinds 2012. Hij zocht er zijn toevlucht om te ontkomen aan een uitlevering aan Zweden en van daaruit aan de Verenigde Staten. Aangezien er geen uitleveringsverdrag is tussen Groot-Brittannië en Ecuador, kan hij niet worden opgepakt in de ambassade.

Washington houdt Assange verantwoordelijk voor de onthulling op Wikileaks van explosieve Amerikaanse documenten uit de oorlogen in Afghanistan en Irak. Maar de VS hebben geen officieel verzoek tot uitlevering uitgeschreven. Beschuldigingen tegen Assange in Zweden over verkrachting heeft men daar ondertussen laten vallen.