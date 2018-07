Juf vertelt in vliegtuig hoe leerlingen amper schoolboeken kunnen betalen. Spontaan halen medereizigers hun portefeuille boven kg

19 juli 2018

14u22

Bron: BBC, CNN 6 Een leerkracht uit Chicago kon haar ogen niet geloven toen een vreemde haar op de schouder tikte op het vliegtuig en haar prompt 500 dollar in de handen drukte. De man had haar horen vertellen over de "hartverscheurende" taferelen die ze dagelijks meemaakte op haar school, waar vooral kansarme leerlingen studeren. “Doe er iets fantastisch mee”, raadde de passagier aan. Dat veroorzaakte een kettingreactie: de school ontving nu al meer dan duizend dollar aan donaties.

Een week geleden zat Kimber Bermudez op een vlucht naar Florida, toen ze een praatje maakte met de passagier naast haar. “Iedereen die me kent, weet dat ik een kletskous ben”, verklaart de vrouw in een Facebookpost. Zo vertelde Kimber dat ze les geeft op een school in Chicago en dat ze gepassioneerd is door haar job.

Haar buur vroeg haar wat haar grootste uitdaging was op school. De vrouw antwoordde eerlijk. “Ik vertelde hem dat werken op een kansarme school hartverscheurend kan zijn.” Het grootste deel van haar leerlingen komt uit een gezin met een laag inkomen, waardoor ze het moeilijk hebben om boeken of maaltijden op school te betalen. “Sommige van mijn studenten hebben geen bed”, lichtte Kimber later toe tegenover BBC.

Pakje bankbiljetten

Haar gesprekspartner leeft mee met de leerlingen en vertelt haar dat zijn bedrijf regelmatig doneert aan scholen. Ze wisselen contactgegevens uit. Wanneer ze hun gesprek voortzetten, worden Kimber echter onderbroken door de passagier op de rij achter hen. Hij verontschuldigde zich omdat hij had meegeluisterd naar het gesprek en haalde plots een pakje bankbiljetten boven. Die overhandigde hij aan haar. “Doe er iets fantastisch mee”, voegde hij toe. Daarna ging hij terug zitten.

Kimber vertelt dat ze totaal verbijsterd was. Ze bedankte de vreemde uitvoerig en verzekerde hem dat het geld goed terecht zou komen. “Ik telde het geld toen niet, maar ontdekte later dat hij me 500 dollar had gegeven.”

Huilen op het vliegtuig

De man had iets in gang gezet, zo bleek. Wanneer het vliegtuig landde, sprak ook de man over het gangpad Kimber aan. Hij gaf toe dat hij ook mee had geluisterd. “Hij zei dat hij niet veel had, maar hij gaf me 20 dollar”, aldus Kimber. En daar bleef het niet bij: ook de man in de rij voor haar draaide zich om en gaf haar nog eens 10 dollar. “Ik begon te huilen op het vliegtuig. Ik vertelde de vier mannen dat ik iets fantastisch ging doen voor de kinderen.”

Nadat ze haar ervaring deelde op Facebook, werd het snel al duizenden keren gedeeld. Een woordvoerder van de school vertelde aan CNN dat de school nog eens 1.500 dollar - bijna 1.300 euro - had gekregen van mensen die het verhaal hadden gehoord. Het geld zal gebruikt worden om boeken en klasmateriaal te kopen. Als er genoeg geld wordt ingezameld, hoopt de school bovendien nieuwe speeltuigen te kunnen kopen voor op de speelplaats.

Kimber weet niet wie de vier passagiers zijn, maar zette haar verhaal op Facebook omdat ze wil dat de vrijgevigheid van de mannen erkend wordt. Bovendien hoopt ze zo ook anderen te inspireren om hulp te bieden aan degenen die het nodig hebben. "Het hoeft geen school in Chicago te zijn, en elk beetje helpt!”