Juf aan Joodse scholieren: “Maak je huiswerk, anders ga je naar de gaskamer” Sebastiaan Quekel

17 oktober 2019

11u30

Bron: AD.nl 2 Een lerares van een Britse basisschool is deze week in opspraak gekomen nadat ze in de klas een zwaar antisemitische opmerking had gemaakt. De juf waarschuwde haar scholieren ‘dat ze hen naar de gaskamer zou sturen’ als ze hun huiswerk niet zouden maken. Daarmee verwees de juf naar de gruwelijke taferelen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz hebben afgespeeld.

De zaak ligt extra gevoelig, omdat veel leerlingen van de Newberries Primary School van Joodse komaf zijn. Eén van hen reageerde zo geschokt dat hij de lerares direct confronteerde met de ernst van haar opmerking. De docente reageerde daarop gelaten en verzekerde de klas dat het maar een grapje was. Ze smeekte de scholieren om het aan niemand te vertellen.

Ontslag

Velen van hen waren echter zo verbijsterd dat ze het meteen aan hun ouders vertelden. Het nieuws van het incident verspreidde zich daarna snel via diverse WhatsApp-groepen. Ouders namen contact op met de directeur aan wie ze vertelden hun kinderen van school te zullen halen als de juf niet zou worden weggestuurd.



De school liet hierop een uitgebreid onderzoek doen. Er volgde een spoedvergadering waar al snel werd besloten om de lerares op staande voet te ontslaan. In een verklaring meldt de directeur nog dat de lerares in kwestie een uitzendkracht was en geen vast dienstverband had bij de school.

“We kunnen bevestigen dat we vorige week op de hoogte zijn gebracht van het feit dat er een vermeende racistische opmerking is gemaakt door een lerares van een bureau dat binnen onze school werkzaam was. We hebben hier direct naar gehandeld en onze gouverneurs en ons leiderschapsteam hebben een volledig onderzoek uitgevoerd. De uitzendkracht zal niet terugkeren.”

Diversiteit

In een nieuwsbrief aan de ouders verzekerde de school dat het ‘alles deed om diversiteit te omarmen en te vieren’. Ze zei dat het religieuze leiders van verschillende geloofsgroepen zou uitnodigen om met de kinderen te praten, zoals het in voorgaande jaren ook heeft gedaan. “Dit jaar vragen we vooral om de nadruk te leggen op het versterken van de belangrijke boodschappen van religieuze tolerantie en respect”, valt te lezen in de brief.