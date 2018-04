Judy sterft nadat ze in brand gestoken werd door haar ex. Dankzij opgenomen videoboodschap zal ze nu toch nog tegen hem kunnen getuigen Sven Van Malderen

14 april 2018

23u01

Bron: Fox News/New York Daily News 46 Na een ontzettend lange lijdensweg is Judy Malinowski acht maanden geleden overleden. Dankzij een opgenomen videoboodschap vanuit haar ziekenhuisbed zal de vrouw nu toch nog kunnen getuigen tegen haar duivelse ex.

Flashback naar juni 2015: Michael Slager giet aan een tankstation in Columbus (Ohio) benzine over Judy heen en steekt haar in brand. Ze verliest beide oren en twee vingers, tachtig procent van haar lichaam raakt verbrand. Vooral haar rug en billen zijn er erg aan toe. Twee jaar lang vecht ze voor haar leven, maar na 56 operaties moet ze alsnog de strijd staken.

Slager werd voor die gruwelijke feiten in december 2016 veroordeeld tot 11 jaar cel. Nu het slachtoffer overleden is, wordt hem echter ook moord ten laste gelegd. En daar staan nog veel strengere straffen op, tot zelfs levenslang.

De verdediging wil nu als extra bewijsmateriaal de getuigenis van Judy in de rechtszaal laten horen. De rechter stond dat verzoek uitzonderlijk toe, tot groot ongenoegen van Slager. Zijn advocaten hadden hemel en aarde bewogen opdat het Openbaar Ministerie die beelden toch maar niet zou gebruiken.

"Ze heeft gevochten om verhaal te kunnen doen"

Voor haar dood wilde Judy vanuit haar ziekenhuisbed ook de pers toespreken. "Ik wist niet dat een mens zo slecht kon zijn", klonk het haast geruisloos. "Hij stond daar gewoon en deed niets. Aan alle andere slachtoffers van huiselijk geweld: zoek hulp. Vlucht. God alstublieft, help mij." Slager heeft lange tijd volgehouden dat de brand per ongeluk ontstaan is toen hij een sigaret opstak, maar bekende uiteindelijk toch schuld.

"Judy heeft gevochten om haar verhaal te kunnen doen", aldus haar moeder Bonnie Bowes. "Ze was heel zwak, maar kon toch duidelijk vertellen wat er gebeurd was. Waar ze precies stond, de angst die ze voelde,... Ik ben enorm trots op haar. Ik weet dat ik haar op een dag zal terugzien, maar nu is mijn hart voor altijd gebroken."

Na het overlijden werd 'Judy's Law' goedgekeurd. De wet met haar naam moet ervoor zorgen dat daders die bewust hun slachtoffer voor het leven verminken een zwaardere celstraf krijgen. Tot zes jaar extra, als het even kan.