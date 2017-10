Joyrider (8) maakt brokken in Duitsland kv

17u21

Bron: ANP 0 thinkstock Een achtjarige jongen heeft in Duitsland forse schade aangericht met een auto. Hij klom op een onbewaakt moment achter het stuur en reed een etalage binnen in Kressbronn am Bodensee (Baden-Württemberg).

Het kind kroop volgens de politie in de bestuurdersstoel toen de eigenaar van het voertuig ging betalen bij een tankstation. De man had de sleutel in het contact laten zitten. Daarop startte zijn jonge passagier de motor en reed weg. Hij ramde enkele tientallen meters verderop een autobedrijf.

De schade bedraagt volgens een politiewoordvoerder zo'n 25.000 euro. De eigenaar van de auto en het kind zijn volgens de politie geen familie van elkaar.