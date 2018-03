Journalisten niet welkom op seminarie over persvrijheid kv

06 maart 2018

20u30

Bron: Belga, Haaretz, New Jersey Jewish News 5 Journalisten waren zondag niet welkom op een paneldiscussie in Washington DC, georganiseerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de machtige Amerikaans-joodse lobby AIPAC. Ironisch, want het seminarie ging over "vrije meningsuiting en vrijheid van de pers in Israël". Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz.

AIPAC is het letterwoord voor 'American Israël Public Affairs Committee'. De conferentie wordt traditioneel bijgewoond door duizenden studenten, stafleden, donors en zowat de helft van het Congres.

Vandaag hield de Israëlische premier Benjamin Netanyahu er een toespraak die wel mocht bijgewoond worden door journalisten. De inhoud stond op voorhand vast: het "gevaar Iran".

Bij de ingang van de zaal waar zondag de paneldiscussie over persvrijheid doorging, hing echter een bordje met de boodschap "deze sessie is vertrouwelijk en niet toegankelijk voor de pers".

Het werd helemaal bizar omdat de drie journalisten die aan de discussie moesten deelnemen in feite dus niet in de ruimte mochten zijn en mochten ze dat toch doen, dan hadden ze geen toestemming om zichzelf of hun collega's te citeren.

The press freedom panel at #AIPAC2018 I am speaking on with three other journalists is closed to the press. #irony pic.twitter.com/glASyGff7c Allison K. Sommer(@ AllisonKSommer) link

Dat AIPAC moeilijk doet over de heren en dames van de pers, is volgens de Haaretz-journalist, een oud zeer. Dit jaar was voor sommigen de maat vol en schreven de New Jersey Jewish News en de New York Jewish Week een gezamenlijk commentaarstuk onder de titel 'Why we won't be at the AIPAC conference'.

"AIPAC heeft een lange geschiedenis van wantrouwen en bijzonder weinig vriendelijkheid jegens de pers", schrijven de kranten. "Leden van de media moeten de AIPAC-conventie betreden via een aparte ingang en moeten vergezeld worden door personeel om het deel te bereiken waar de sessies worden georganiseerd. Bij momenten worden ze zelfs vergezeld naar het toilet. Een dergelijke behandeling is niet bevorderlijk voor het vertrouwen en wederzijds respect. AIPAC-ambtenaren beweren dat de pers te kritisch is in hun verslaggeving van de lobby; misschien is er een reden die verder gaat dan politieke ideologie. Een meer open benadering zou kunnen helpen", werpen de auteurs op.

"We kijken uit naar een moment waarop [AIPAC] ervoor kiest om de deuren open te zetten in plaats van hen gesloten te houden", concluderen ze.