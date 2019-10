Journaliste krijgt jaar cel wegens “illegale abortus" in Marokko ttr

01 oktober 2019

12u12

Bron: The Guardian, Amnesty International 1 De Marokkaanse journaliste Hajar Raissouni (28) is veroordeeld tot een jaar cel. Ze wordt beschuldigd van illegale abortus en het aangaan van een buitenechtelijke relatie. Dat is verboden in Marokko. Raissouni blijft haar onschuld uitschreeuwen en ontkent dat er een abortus werd uitgevoerd. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International is de journaliste veroordeeld wegens haar kritische berichtgevingen over het koningshuis en de regering.

De journaliste, die voor de onafhankelijke krant Akhbar al Yaoum werkte, werd op 31 augustus samen met haar verloofde opgepakt na een bezoek aan een gynaecoloog in Rabat. Volgens de rechter is de vrouw schuldig aan “illegale abortus en het hebben van een buitenechtelijke relatie”. Ze kreeg een jaar cel, net zoals haar partner. De gynaecoloog, die de abortus volgens de rechtbank zou hebben uitgevoerd, verdwijnt eveneens achter de tralies voor twee jaar. Zijn twee medewerkers kregen allebei een voorwaardelijke celstraf.

De aanklager zei dat de beschuldigingen niets te maken hebben met haar journalistieke werk, maar volgens Amnesty International klopt dat niet. Zij beweren dat de journaliste, die regelmatig berichtte over politiek en mensenrechten, het doelwit is van de Marokkaanse autoriteiten. Het is overigens niet de eerste keer dat iemand van de krant Akhbar al Yaoum werd veroordeeld. Hoofdredacteur Taoufik Bouachrine kreeg een celstraf van 12 jaar. Hij werd beschuldigd van seksueel wangedrag op de werkvloer.

Abortus verboden

Raissouni zei tijdens eerdere hoorzittingen dat zij en haar partner een religieus huwelijk hadden gesloten, wat officieel niet wordt erkend in Marokko. Volgens haar kon ze nog niet voor de wet trouwen, omdat haar verloofde op officiële documenten van de Sudanese ambassade wachtte. (Lees hieronder verder.)

Het aangaan van buitenechtelijke relaties is in Marokko verboden. Ook abortus is niet toegestaan, tenzij een getrouwde vrouw toestemming krijgt van haar echtgenoot. Alleen dan kan een legale abortus plaatsvinden. De Britse krant The Guardian bericht dat er in praktijk in Marokko zelden mensen veroordeeld worden wegens een illegale abortus of een buitenechtelijke relatie.

Raissouni schreef eerder in een brief dat de aanklachten verzonnen waren. Ook de andere beklaagden beweerden dat de abortus nooit had plaatsgevonden. “We hebben geen abortus uitgevoerd. Er was sprake van een urgente medische ingreep”, zei de gynaecoloog volgens de Marokkaanse website AlYaoum24.

Verzinsel

“Dit is een aanslag op de rechten van vrouwen in Marokko”, reageert Raouia Briki, campagnevoerder van Amnesty International in Marokko. “De regressieve abortuswet en de wet die seks buiten het huwelijk strafbaar maakt, moeten dringend gewijzigd worden. Het is duidelijk dat de autoriteiten willen dat we denken dat dit hele proces gaat over illegale abortus. Maar we zijn er ons allemaal van bewust dat dit slechts een voorwendsel was om een journaliste het zwijgen op te leggen.”

Amnesty International eist dat Raissouni, haar partner, de gynaecoloog en zijn medewerkers onmiddellijk worden vrijgelaten.