Journaliste komt om het leven bij terroristisch incident in Noord-Ierland

19 april 2019

02u53

Bron: Belga 1 Een vrouw is gisteravond omgekomen bij een "terroristisch incident" in een buitenwijk van de Noord-Ierse stad Londonderry. Dat meldt de politie via Twitter. Het slachtoffer is journaliste Lyra McKee, meldden verschillende collega’s.

"Spijtig genoeg kan ik bevestigen dat een 29-jarige vrouw vanavond in Creggan is omgekomen door schoten", zegt hoofdcommissaris Mark Hamilton. "We behandelen dit als een terroristisch incident en we zijn een moordonderzoek gestart."

ACC Mark Hamilton said: “Sadly I can confirm that following shots being fired tonight in Creggan, a 29 year old woman has been killed. We are treating this as a terrorist incident and we have launched a murder enquiry.” PSNI DC&S District(@ PSNIDCSDistrict) link

Lyra McKee was geboren in Belfast, blijkt uit informatie van het literair bureau Janklow & Nesbit. Ze schreef veel over het conflict tussen katholieke republikeinen en protestantse unionisten in Noord-Ierland. Op haar Twitter-account had ze donderdag nog een foto geplaatst over de rellen in Londonderry.

“Ik stond naast de jonge vrouw toen ze viel, naast een Land Rover”, tweette journaliste Leona O’Neill van de krant Belfast Telegraph. “Ik heb de ambulance gebeld, maar de politie heeft haar achteraan het voertuig gelegd en naar het ziekenhuis gebracht, waar ze overleden is.”

I was standing beside this young woman when she fell beside a police Land Rover tonight in Creggan #Derry. I called an ambulance for her but police put her in the back of their vehicle and rushed her to hospital where she died. Just 29 years old. Sick to my stomach tonight pic.twitter.com/F0GHHd3HPz Leona O'Neill(@ LeonaONeill1) link

De spanning in het gebied zou zijn toegenomen in de aanloop naar Pasen. Dan herdenken republikeinen de Paasopstand van 1916 tegen de Britse heerschappij in Ierland. De Ieren hebben inmiddels ongeveer een eeuw een eigen staat op het eiland, maar Noord-Ierland behoort nog steeds tot het Verenigd Koninkrijk.Volgens de BBC werd de vrouw doodgeschoten tijdens rellen. Er werd ook gegooid met molotov-cocktails.

De politie vermoedt dat extremisten van de Real Irish Republican Army (Echte Ierse Republikeinse Leger) achter het dodelijke geweld zitten.

De invallen waren bedoeld om de plannen van radicalen te verstoren. De politie zou onder meer op zoek zijn geweest naar wapens en munitie. “Gewelddadige dissidente republikeinen bereiden aanvallen voor in deze stad en wij voerden een zoekoperatie uit’’, zei politiefunctionaris Mark Hamilton.