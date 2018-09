Journalist vanop grote hoogte neergestort in omstreden Duits bos

Redactie

19 september 2018

18u24

Bron: Belga

1

In het Bos van Hambach in het westen van Duitsland, dat al weken het toneel van protest is tegen plannen om er bruinkool te winnen, is een journalist vanop grote hoogte neergestort. Dit heeft de politie bekendgemaakt.