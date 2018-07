Journalist van regeringskritische krant Cumhuriyet vrijgesproken in Turkije TTR

16 juli 2018

15u17

Bron: Belga 0 Een Turkse rechtbank heeft vandaag een journalist van de regeringskritische krant Cumhuriyet vrijgesproken. Dat melden de krant zelf en het persagentschap Anadolu.

Erdem Gül, bureauchef in Ankara, werd in 2016 nog veroordeeld tot vijf jaar cel omwille van de publicatie in 2014 van een artikel over de Turkse wapenleveringen aan Syrische rebellen. Het hof van Cassatie in Turkije had die veroordeling in maart tenietgedaan. Volgens het hof waren er niet genoeg elementen die de beschuldigingen konden staven. "Journalistiek is geen misdaad en kan dat ook niet zijn", reageerde Gül via Twitter na de beslissing van de rechtbank vandaag.

Naast Gül stond ook de toenmalige hoofdredacteur van de krant Can Dündar indertijd voor dezelfde feiten terecht. Dündar verblijft momenteel in ballingschap in Duitsland. Hij werd niet door de rechtbank in Istanboel vrijgesproken en zijn proces duurt nog verder. Ook zijn veroordeling werd in maart door Cassatie verbroken, maar dan omdat het hof van mening was dat hij een veel zwaardere straf zou moeten krijgen.