Journalist van Der Spiegel en gelauwerd ‘Reporter van het Jaar’ vervalste minstens 14 artikels AW

19 december 2018

18u13

Bron: Belga 0 Een gerenommeerd journalist van Der Spiegel vervalst al jaren zijn artikels. Dat onthulde het gezaghebbende Duitse magazine. Het gaat om de 35-jarige Claas Relotius die begin december nog gelauwerd werd als Reporter van het Jaar voor een stuk over jonge Syriërs.

Een andere journalist met wie Relotius samenwerkte voor een artikel over de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten, rapporteerde over mogelijke vervalsing. Geconfronteerd met de beschuldigingen gaf Relotius uiteindelijk toe dat hij citaten en zaken waar hij zogezegd bij was, uit zijn duim zoog.





In totaal zou de journalist zeker 14 artikels hebben vervalst. Daarbij een stuk over een Jemeniet die 14 jaar zonder reden vastzat op Guantanamo. Ook het artikel over Colin Kaepernick, de American football-speler die knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied uit protest tegen politiegeweld en discriminatie van zwarte Amerikanen, was vervalst. Relotius liet uitschijnen dat hij de ouders van Kaepernick geïnterviewd had.

Verificatiedienst

Der Spiegel zegt "gechoqueerd" te zijn door de vervalsingen "op grote schaal". Het tijdschrift heeft nochtans een interne verificatiedienst die toeziet op de schrijfsels van de journalisten.

Relotius heeft intussen ontslag genomen. "Ik ben ziek en heb hulp nodig", zegt hij in Der Spiegel. De journalist werkte sinds anderhalf jaar in vast dienstverband voor het tijdschrift.

Der Spiegel start een intern onderzoek.