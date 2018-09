Journalist overleden na val uit boomhutdorp in omstreden Duits 'bruinkoolbos' Redactie

19 september 2018

18u24

Bron: Belga, AD 1 In het Bos van Hambach in het westen van Duitsland, dat al weken het toneel van protest is tegen plannen om er bruinkool te winnen, is een journalist vanop grote hoogte neergestort. Het slachtoffer zakte door een hangbrug tussen twee boomhutten, zegt een politiewoordvoerder. De jongeman maakte een val van ongeveer 15 meter en overleed aan zijn verwondingen.

Sinds donderdag ontruimt de politie met man en macht het bos in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, waar er weerstand is van klimaat- en natuurbeschermers. Die voeren vanuit zowat vijftig boomhutten protest tegen plannen van energieconcern RWE om honderd hectare van het bos te ruimen om er bruinkool te winnen. Daartoe moet het bos, bestaand uit veelal eeuwenoude bomen, worden gekapt. Bruinkool is een van de meest vervuilende fossiele brandstoffen.

De activisten hebben er tientallen boomhutten gebouwd, Beukenstad genaamd, die momenteel worden ontmanteld door de politie. De omgekomen journalist volgde gedurende langere tijd het leven van de activisten in het boomhutdorp, zo laat de politie weten.

Actie direct gestaakt

Politieagenten en reddingswerkers hebben bij de jongeman eerste hulp verricht, maar dat mocht niet baten. De ontruiming van het bos is na het dodelijke ongeluk direct stilgelegd. Op het moment van het ongeval zou de politie niet in actie zijn geweest bij de boomhutten, aldus de politie.

Afgelopen weekend werden al tientallen actievoerders aangehouden, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De brandweer moest twee betogers, die hadden verschanst in een elf meter diepe schacht, overtuigen om zelf uit hun schuilplaats te komen. De brandweer moest zuurstof in tunnel pompen, nadat een gevaarlijk hoge concentratie koolstofdioxide werd gemeten.