Journalist opent beerput van Heineken in Afrika: corruptie, seks en relaties met dubieuze, moorddadige regimes

David Bremmer

19 april 2018

15u57

Bron: AD

2

Tijdens de genocide in Rwanda brouwde Heinekens lokale brouwerij vrolijk door en laafden moordende soldaten zich dagelijks aan de in Afrika extra grote pijpjes gerstenat. Het is slechts één van talrijke onthullingen uit het boek Bier voor Afrika over Heinekens Afrikaanse handel en wandel van journalist Olivier van Beemen.