Journalist in Amsterdam krijgt baksteen door ruit: "Verwijder jouw social media"

13 september 2019

12u12

Bron: AD.nl 0 Journalist Chris Klomp, onder meer werkzaam voor onze Nederlandse zustersite AD.nl, is gisteravond bedreigd. Onbekenden gooiden een baksteen door zijn keukenraam in Amsterdam en hingen een briefje aan zijn voordeur met de tekst: “Verwijder jouw social media, of wij komen terug”.

“Er is iemand boos denk ik”, reageert Klomp in eerste instantie nuchter. Toch geeft hij toe dat het wel vrij intimiderend is. “Zeker met dat briefje erbij. Die mensen hebben helemaal moeite gedaan om mijn adres te achterhalen, want zo makkelijk is dat niet bij mij. En ze hebben een briefje geschreven.”



De verslaggever van het Algemeen Dagblad (AD) die zich gespecialiseerd heeft in rechtspraak, is onderweg naar het politiebureau om aangifte te doen. “De politie wilde eerst niet komen. Maar toen vond ik dat briefje en belde ik noodnummer 112 en kwamen ze meteen. Ze zeiden dat ik meteen had moeten bellen, want dan hadden ze de daders aan de kant kunnen zetten hier in de wijk. Zoveel mensen zijn er niet op straat.” De Amsterdammer gelooft daar niet in: “Ja, dat zal allemaal wel.”



Agenten vroegen hem ook in welke hoek hij het zoekt. “Ik heb een paar berichten die ik via Facebook heb ontvangen voorgelezen en kreeg te horen dat ik daar aangifte van had moeten doen. ‘Nou meneer', zei ik, ‘er liggen er nog vijf, waaronder twee op jullie bureau’.”



De journalist wordt vaker bedreigd, maar nog niet eerder thuis. Vooral via Twitter, waar Klomp erg actief op is, ontvangt hij veel haat- en dreigberichten.

Laffe actie

Klomp en zijn vriendin lagen rond 23.15 uur net in bed toen ze een enorm lawaai hoorden. Eenmaal beneden troffen ze een ‘enorme teringzooi in de keuken’ aan en een halve baksteen die naar binnen was gegooid. "Ik ben meteen buiten gaan kijken. Ik had het de eerste keer niet in de gaten, maar de tweede keer zag ik dat briefje aan de voordeur.”



Volgens Klomp lijkt het erop dat de daders gewacht hebben tot zij het licht uitdeden. Overstuur is hij niet. “Als mensen je echt iets aan willen doen, dan bellen ze aan. Dit is echt een laffe actie, snel een steen naar binnen gooien en weglopen.”



Zijn vriendin is er minder blij mee, maar Klomp denkt er niet aan om zijn sociale media-accounts te verwijderen. “Dat gaat niet gebeuren.”



De politie in Amsterdam neemt de zaak hoog op, zegt een woordvoerder.

Ah. We hebben een afzender. Dacht het niet. pic.twitter.com/Mi1nKSrfXx Chris Klomp(@ chrisklomp) link

Mooi zooitje. pic.twitter.com/JwIZ8s7jmt Chris Klomp(@ chrisklomp) link

Yep. Die is stuk. pic.twitter.com/eJSkuOoqT1 Chris Klomp(@ chrisklomp) link

Er keilt net iemand een baksteen door mijn ruit. Ook niet aardig. Chris Klomp(@ chrisklomp) link

Dank voor alle berichtjes. Komt goed, hoor. We laten ons niet gek maken. Chris Klomp(@ chrisklomp) link

Kom ik politiebureau inlopen: 'ah, u bent van de steen'. Nieuws gaat snel. Overleg nu op welk niveau dit opgepikt gaat worden. Chris Klomp(@ chrisklomp) link

