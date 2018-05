Journalist die schoen naar het hoofd van George W. Bush gooide, doet mee aan Iraakse parlementsverkiezingen IB

02 mei 2018

06u46

Bron: Buzzfeed, Twitter, The Guardian 1 De journalist die in 2008 wereldroem vergaarde door woedend zijn beide schoenen naar de toenmalige president George W. Bush te gooien tijdens een persconferentie in Baghdad, doet dit jaar mee aan de Iraakse parlementaire verkiezingen die op 12 mei gehouden worden. Muntazer al-Zaidi hoopt een parlementszetel te behalen.

“Dit is een afscheidskus van het Iraakse volk, jij hond!”, schreeuwde al-Zaidi in het Arabisch terwijl hij zijn schoenen naar Bush gooide. “Dit is voor de weduwen en de wezen, voor iedereen die in Irak vermoord is”, riep de man voor hij door de bodyguards van de Iraakse premier Nouri al-Maliki werd overmeesterd.

“Toen ik mijn schoen in het gezicht van de crimineel George Bush gooide, wilde ik mijn afkeer van zijn leugens uitdrukken, mijn afkeer over de bezetting van mijn land, mijn afkeer tegen het vermoorden van mijn volk", legde al-Zaidi later uit. "Ik wilde mijn afkeer uiten van zijn plundering van mijn rijke land en het vernietigen van haar infrastructuur. Ook wilde ik mijn afkeer uitdrukken van de diaspora die door de bezetting op gang is gekomen."

Modelgevangene

Na zijn actie werd al-Zaidi gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd omdat hij “een bezoekend staatshoofd had aangevallen”. De man bracht negen maanden in de cel door, maar werd eerder vrijgelaten wegens goed gedrag. In 2009 verliet hij het land tijdelijk, om pas in 2011 weer terug te keren. Sindsdien opereert hij in de luwte met zijn werk voor de al-Zaidi Foundation, die zich inzet voor “een veilige haven voor de kinderen die hun ouders verloren tijdens de Amerikaanse bezetting van Irak.”

Zijn inmiddels beroemde schoenen zal al-Zaidi niet kunnen gebruiken tijdens zijn campagne: ze werden na het incident door de Amerikaanse en Iraakse veiligheidsdiensten vernietigd.

بعد التوكل على الله عقدنا العزم على كنس الفاسدين

منتظر الزيدي #تحالف_سائرون 156

تسلسل 95#العراق#الانتخابات_النيابية #الانتخابات_العراقية pic.twitter.com/0rm5vF8VIf الصحافي منتظر الزيدي(@ muntazer_zaidi) link