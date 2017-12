Journalist ABC News geschorst om foutief bericht over Trump LVA

Bron: ANP/AD 0 REUTERS De Amerikaanse president Donald Trump (links) en zijn voormali9ge veiligheidsadviseur Michael Flynn. De Amerikaanse televisiezender ABC News heeft een verslaggever vier weken geschorst omdat hij een fout heeft gemaakt in zijn berichtgeving over Michael Flynn en Donald Trump.

Het gaat om onderzoeksjournalist Brian Ross. Hij schreef dat de voormalige veiligheidsadviseur Flynn van de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump de opdracht had gekregen om contact te leggen met Russen. Dat bleek onjuist. Trump zou Flynn en een smalle kring van adviseurs alleen de opdracht hebben gegeven om na te denken over hoe de banden met Rusland verbeterd konden worden met het oog op de samenwerking tegen terrorisme en Syrië, zo erkende ABC News zaterdag

Wall Street zakte een procent nadat ABC News het foutieve nieuws over Flynn en de rol van Trump naar buiten bracht. Als het wel zou kloppen, zou dat betekenen dat Trump zelf in verband kan worden gebracht met verboden contacten met de Russen.

Ross is vier weken lang op onbetaald verlof gestuurd. "Het is van het grootste belang dat onze nieuwsverhalen op waarheid berusten, en daarin zijn we hier tekort geschoten", zo zei het tv-station in een verklaring.