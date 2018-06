Josie (18) raakte binnen een jaar zestig kilo kwijt: "Afvallen was mijn beste beslissing ooit" IB

Bron: newshub, news.com.au 0 Een Australische tiener heeft haar leven veranderd door maar liefst de helft van haar gewicht te verliezen in minder dan een jaar. Op 16-jarige leeftijd woog Josie Desgrand uit Brisbane maar liefst 112 kilo.

“Ik voelde me walgelijk om hoe ik eruit zag”, zegt de tiener, nu 18. “Ik kon alleen in winkels waar ze extra grote maten hadden, shoppen, terwijl mijn vriendinnen in alle leuke, trendy winkels hun kleding konden kopen”, herinnert de vrouw zich. “Daardoor voelde ik me zo beschaamd…” Het dieptepunt was op het trouwfeest van haar tante, aan het strand. Toen de familie op een houten pier moest gaan staan voor een foto, was Josie zo bang dat ze door de houten planken zou zakken, dat ze wist dat er iets moest veranderen. "Ik wist dat als ik nu niets zou veranderen, ik me m'n hele leven zou proberen te verbergen."

Junkfood

Het meisje probeerde op eigen houtje verschillende diëten uit om af te vallen, maar tot haar zestiende, lukte het haar niet om af te vallen. Toch wist ze dat er íets moest veranderen. Josie begon zich in haar eigen voedingspatroon te verdiepen en kwam tot de conclusie dat ze vooral “junk” at: lege calorieën. “Ik begon met het mijden van suiker, koolhydraten en bewerkte producten. Ik dronk bijvoorbeeld heel erg veel fruitsap, zonder dat ik wist dat daar heel veel suiker inzit. Ik moest mezelf echt leren wat goed was en wat slecht.”

Gezonder eetpatroon en meer beweging

Niet alleen veranderde het meisje haar eetpatroon, ook begon ze met fitnessoefeningen, gewoon via een YouTubefilmpje in de huiskamer, omdat ze door haar gewicht niet naar de fitness durfde. En al het harde werken loonde: binnen een jaar was Josie zestig kilo, de helft van haar lichaamsgewicht, kwijt, iets wat ze zich nooit voor mogelijk had gehouden. “Ik herinner me hoe ik een keer in bed lag en naar alle ‘tranformatiefoto’s’ op sociale media keek en hoe graag ik dat ook wilde”, zegt de vrouw. “Ik zou aan anderen die in hetzelfde schuitje zitten, willen zeggen: geef niet op, het afvallen zal uiteindelijk je leven veranderen en je zal er nooit spijt van hebben. Het was de beste beslissing die ik ooit genomen heb.”

Om anderen op weg te helpen, heeft Josie een maaltijdplanner ontwikkeld waarin ze de maaltijden deelt die ze at terwijl ze tegen de kilo’s aan het strijden was. Ze heeft inmiddels zelf ook een drukbezocht Instagram-account waarin ze verslag doet van haar nieuwe gezondere levensstijl én waarop ze laat zien van hoe ver ze is gekomen. "Je gaat er nooit helemaal honderd procent klaar voor zijn en het is nooit 'het juiste moment' om te beginnen met afvallen. Maar als je het wil, dan moet je er toch gewoon aan beginnen. Just do it!"